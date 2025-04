Vento in poppa: da Pisa destinazione "Secche della Meloria"!

Al turista che viene in città in cerca anche di emozioni, Pisa offre un’esperienza in barca a vela verso l’Area Marina Protetta Secche della Meloria dove natura, relax, avventura si fondono magicamente. Si noleggia la barca lungo il porto canale sull’Arno, si fa cambusa per garantire il pranzo in barca, si mette tutto nella dinette perché l’ordine in barca a vela è fondamentale, si controlla che le dotazioni regolamentari siano al loro posto, mai sottocoperta.

Il vento è quello giusto per veleggiare, si issa la vela e si parte: la lenta navigazione sull’Arno, consente di avvistare la fauna selvatica del Parco di San Rossore che costeggia il fiume: uccelli, cinghiali, daini, cavalli che pascolano fino a spingersi al fiume per abbeverarsi. La brezza scompiglia i capelli e il profumo nell’aria è pungente.

La giornata si prospetta perfetta: l’acqua scorre tranquilla al passaggio della barca e dà un senso di libertà nuovo a chi è abituato ai ritmi cittadini. Giunti in foce si fa rotta a 200°, direzione secche della Meloria e a quel punto l’odore di salsedine e gli spruzzi delle onde ricordano che l’avventura è iniziata! In lontananza i fari della Meloria, l’antico e il moderno, si avvicinano sempre più fino a raggiungerli. Non si può ancorare per non danneggiare le praterie di poseidonia, ma le acque basse cristalline consentono di godere dei fondali. Le ore sono volate, il sole cala all’orizzonte, il mare sembra fondersi con il cielo: è il momento di invertire la rotta e rientrare in porto. La giornata trascorsa sarà stata appagante e rimarrà nel ricordo di chi l’ha vissuta.