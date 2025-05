Venerdi musicali mazziniani

Dal Teatro Verdi, dove ha residenza artistica, ai luoghi iconici di Pisa. L’Orchestra Giovanile della Toscana (OGT) porta la musica su ‘palcoscenici’ non convenzionali ma dal forte valore simbolico, per far dialogare la pratica artistica con la storia, la riflessione e l’identità culturale.

Con I venerdì musicali, sotto il patrocinio della Fondazione Teatro di Pisa, del Comune e della Provincia di Pisa, l’Orchestra Giovanile della Toscana inaugura un progetto musicale che unisce arte, giovani talenti e luoghi della memoria. Tutti i venerdì da maggio a luglio, la Domus Mazziniana ospiterà una serie di concerti pensati per riscoprire il legame tra la grande musica dell’Ottocento e il pensiero di Giuseppe Mazzini: “La chitarra al tempo di Mazzini”, dedicata al repertorio chitarristico ottocentesco, e la rassegna di musica da camera “Il secolo di Mazzini”. Ogni concerto sarà affidato a giovani interpreti selezionati tra i migliori talenti toscani, formatisi nei conservatori della regione e oggi protagonisti emergenti della scena musicale nazionale.

Fino alla fine di maggio, il programma prevede due concerti di chitarra classica: le musiche di Giuliani, Mertz, Coste, Legnani, Ponce interpretate da Vincenzo Costa (venerdì 23 alle 17.30), e pagine di De Visée, Sor, Aguado e Schubert eseguite da Tommaso Tarsi. A giugno, i Venerdì musicali propongono il concerto inaugurale del Secolo di Mazzini con Alessio Ciprietti al pianoforte (ven 13), il duo viola e pianoforte Niccolò Corsaro e Lorenzo Corsaro (ven 20), un concerto di canto e pianoforte con Greta Buonamici e Alessio Ciprietti (ven 27). Nei primi tre venerdì di luglio, la Domus ospiterà il duo violoncello e pianoforte di Eleonora Mascia e Alessio Ciprioti (ven 4), un quintetto d’archi composto da Alice Palese, Eleonora Podestà, Gennaro Scacchioli, Gabriele Bracci ed Eleonora Mascia (ven 11), il duo violino e pianoforte di Alice Lombardi e Alessio Ciprioti (ven 18).

Per tutte le informazioni e prenotazioni dei concerti visita il sito www.orchestragiovaniletoscana.com. Leonardo Percival Paoli, vice presidente dell’OGT, ha affidato la direzione artistica a due giovani figure di spicco: la chitarrista Aurora Orsini, interprete e musicologa di riconosciuto talento, curatrice della rassegna dedicata alla chitarra, e il pianista Alessio Ciprietti, vincitore di numerosi premi internazionali, curatore del Secolo di Mazzini. "Questo progetto vive ora il suo debutto grazie al sostegno di Diego Fiorini, presidente della Fondazione Teatro di Pisa, e di Pietro Finelli, direttore della Domus Mazziniana, e grazie al patrocinio del Comune e della Provincia di Pisa. Nata da giovani musicisti, questa iniziativa aperta a tutti intende rendere omaggio, attraverso il linguaggio della musica, a un secolo di ideali, libertà e cultura", dichiara il presidente dell’OGT Gabriele Bracci.