Vecchiano e il suo Tabucchi

Il Comune di Vecchiano oggi ricorda Antonio Tabucchi, scrittore di fama internazionale e illustre cittadino vecchianese, scomparso nel 2012. L’ente vecchianese ha deciso di rendere omaggio al celebre autore con una giornata intera, messa a punto dall’ente in collaborazione con l’Associazione Culturale Antonio Tabucchi, dal titolo “Il Romanzo di Antonio Tabucchi. “Sostiene Pereira. Una testimonianza”. 1994-2024. La giornata prenderà il via alle 10 con la Passeggiata Tabucchi che coinvolgerà le alunne e gli alunni dell’Istituto Comprensivo Daniele Settesoldi di Vecchiano, che passeggeranno per il borgo vecchianese nella passeggiata urbana dedicata al grande scrittore, a dialogo con il sindaco Massimiliano Angori, l’assessore alla cultura e alle politiche scolastiche Lorenzo Del Zoppo, e Ovidio Della Croce, vice presidente dell’associazione culturale Antonio Tabucchi. Nel pomeriggio, appuntamento culturale dedicato a tutta la cittadinanza, che avrà inizio alle 17.30 nella Sala Consiliare, dal titolo “Sostiene sempre Pereira”. Dopo i saluti istituzionali, interverranno: Eleonora Conti con “La Biblioteca di Pereira”, Paolo Di Paolo con “Da Pereira a Tristano, il romanzo come testimonianza”, il professor Alfonso Maurizio Iacono “Pereira, il dottor Cardoso e la molteplicità dell’io e della coscienza”.

"Proseguiamo nel consueto ricordo di Antonio che il Comune gli tributa due volte all’anno, una in occasione della sua nascita a settembre, una in occasione della sua scomparsa, ogni25 marzo. "Quest’anno celebriamo il famoso romanzo tabucchiano Sostiene Pereira, nell’anno del suo 30° compleanno. Ambientato nel 1938, la storia racconta di Pereira, un giornalista di mezz’età della pagina culturale di un piccolo quotidiano di Lisbona, della sua progressiva presa di posizione contro la dittatura di Antonio Salazar, dibattuto tra la sua coscienza e le restrizioni imposte dal regime. Per l’autore, "Pereira ha inzialmente ha una ripugnanza di ordine estetico nei confronti del regime. Gli danno fastidio i soldati per le strade, le parate, i balli, le feste e quelle cose che le dittature portano con sé. Ho voluto descrivere un percorso attraverso il quale la ripugnanza estetica diventa etica". Tabucchi stesso definiva la sua opera un "romanzo di formazione alla rovescia". Il romanzo vinse il premio Campiello e il premio Viareggio per la narrativa con la seguente motivazione: "La coscienza, le inquietudini, i sentimenti di personaggi di normale formato sono raccontati nella loro progressiva maturazione esistenziale e in luoghi e tempi precisi dove l’incalzare di uno dei momenti più tragici della storia dell’Europa del ‘900 diventa limpida struttura narrativa". "Un romanzo molto attuale ancora oggi. Un’occasione per riflettere sui drammi della società contemporanea attraverso la visione cosmopolita e piena di futuro che Antonio Tabucchi già esprimeva, trenta anni fa e oltre, attraverso le sue opere", concludono Angori e Del Zoppo.