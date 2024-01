Vandali in campo. Futura Ghezzani. Tagliate le reti di notte. Denuncia ai carabinieri

SAN GIOVANNI ALLA VENA

Vandali al campo sportivo di San Giovanni alla Vena dove gioca la Futura Enrico Ghezzani. L’impianto è in gestione alla società Atletica Cascina. Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno rubato la rete di una porta da gioco e tagliato l’altra, quella della porta più vicina agli spogliatoi. Un gesto inspiegabile e insensato. L’Atlertica Cascina ha sporto denuncia contro ignoti ai carabinieri. In zona ci sono telecamere che possono aiutare le indagini.

"Questa notte ignoti hanno vandalizzato il nostro campo sportivo, rubando la rete da una porta e tagliando l’altra, più vicina agli spogliatoi – si legge in un post sulla pagina Facebook della Futura Enrico Ghezzani – Per fortuna, grazie ad una rete di riserva e all’impegno dei nostri ragazzi, siamo riusciti a ripristinare la situazione in tempo per la partita". Partita, quella tra Futura Enrico Ghezzani e Warriors Buti, che era in programma domenica alle 10,30.

"Bisognava andare al campo per segnare le righe – racconta Luca Ghezzani – La gara era in programma alle 10,30 e noi ci siamo ritrovati alle 8,15. Appena siamo arrivati abbiamo visto che una rete era stata tagliata e portata via. L’altra era tutta completamente tagliata sul montante e lungo gli attacchi. Così abbiamo chiamato tutti i giocatori perché venissero prima e, tutti insieme, siamo riusciti a montare una vecchia rete che era in magazzino e sistemare quella tagliata. Quando sono arrivati l’arbitro e la squadra avversaria il campo era perfettamente agibile e in regola".

Per la cronaca la partita è durata due minuti. Il Buti, infatti, per defezioni tra i giocatori, è sceso in campo in otto. E uno dei giocatori si è fatto male. L’arbitro ha dovuto fischiare la fine anticipata per mancanza di numero minimo di giocatori.