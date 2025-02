Vandali di notte nella scuola media. Danni, aule e corridoi sottosopra

Danni fra i banchi. L’episodio è stato denunciato anche sui social, in particolare sulla pagina "Segnalazioni, informazioni e politica a Vecchiano", dove al post sono seguiti diversi commenti. Vandali nella notte fra sabato e domenica alla scuola media "Leopardi" in via del Capannone a Vecchiano. Più di una persona - si ipotizza - visti i risultati, si è introdotta all’interno dell’edificio e ha messo sottosopra le aule.

"Domenica mattina sono stato avvisato da un signore che passeggiava con il cane. ’Sindaco credo che qualcuno sia entrato nella scuola’, mi ha detto – spiega il primo cittadino vecchianese, Massimiliano Angori – sono andato a vedere di persona con il vicario e un collaboratore".

Quando sono arrivati, i tre hanno trovato un estintore svuotato in una classe. La polvere è finita anche fuori, banchi e sedie accatastati, cestini dei rifiuti gettati a terra, la carta igienica srotolata nei bagni.

"Si sono messi subito tutti al lavoro per garantire le lezioni – aggiunge il sindaco – La dirigenza ha sporto denuncia contro ignoti e l’ufficio tecnico comunale si è attivato per le riparazioni".

Le indagini. Non semplici. Chi si è introdotto nell’edificio lo ha fatto entrando da una piccola finestra senza forzarla. Non sembra, a un primo controllo, che manchi qualcosa". Si parla più di un atto vandalico, non sono stati lasciati messaggi, né ci sono al momento indizi ritrovati. L’istituto è allarmato.

"Le lezioni, grazie all’impegno di tutti, sono state da subito regolari. I danni sono stati a una parte della scuola, in uno spazio che, pur grande, è stato possibile non utilizzare", aggiunge il sindaco. Le lezioni si sono svolte in altre aule o nei laboratori, in modo da non interrompere mai il servizio. Per due giorni è stata trovata questa soluzione, domattina farò un nuovo sopralluogo, ma mi hanno detto che sarà già tutto tornato alla normalità". "Colgo l’occasione per ringraziare tutto il personale della scuola, per l’impegno. Certo, dispiace per la scuola, speriamo che venga individuato chi compie questi gesti contro un bene pubblico, è un fatto grave".

"Non c’è mai stata interruzione del servizio. Un bel segnale di lavoro collettivo. La reazione mi ha fatto piacere".

A. C.