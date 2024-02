Valuta non dichiarata all’aeroporto, un milione e mezzo di euro scoperto al “Galilei”

Pisa, 2 febbraio 2024 – Nonostante i serrati controlli non manca chi cerca di far passare del denaro non dichiarato dalla frontiera aeroportuale di Pisa.

Il traffico dell’aeroporto Galilei nel secondo semestre del 2023 ha registrato il transito di oltre 5 milioni di viaggiatori, con un incremento del 7% rispetto al medesimo periodo del 2022, con l'apertura di nuove rotte mediorientali ed europee. Sono quindi aumentati i controlli dei militari della Guardia di Finanza e dei funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Pisa.

Il totale della valuta non dichiarata scoperta è di circa un milione e mezzo di euro, con oltre 37mila euro di sanzioni e oltre 80mila euro in contanti posti sotto sequestro.

In genere il denaro viene nascosto all’interno del bagaglio a mano o direttamente addosso al passeggero. In alcuni casi, tuttavia, sono stati escogitati espedienti più originali quali l’occultamento delle banconote nella fodera del bagaglio o all’interno di capi d’abbigliamento. Tra gli interventi di maggior rilievo è da segnalare il sequestro amministrativo di tredici lingotti d’oro per un valore complessivo di quasi 74mila euro nei confronti di un viaggiatore albanese, in partenza dallo scalo pisano e diretto a Tirana.