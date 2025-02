Valorizzazione di territorio e attività: Calci ha un nuovo direttivo di Confcommercio

Calci (PI), 4 febbraio 2025 – Si è costituito il consiglio direttivo Confcommercio di Calci. Una nuova realtà formata da imprenditori e commercianti che si metteranno immediatamente al lavoro per rilanciare il tessuto commerciale del paese e valorizzare il centro storico e le sue attività. Nel corso dell'assemblea è stato nominato presidente Antonio Del Galdo, titolare della Pizzeria Da Tony.

Esprime “i migliori auguri di buon lavoro alla nuova squadra” il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. “Siamo convinti che Calci possieda grandi potenzialità di sviluppo, sia commerciale che turistico, oltre ad essere una località molto conosciuta e apprezzata è espressione di un tessuto commerciale variegato e di qualità. In un contesto di profonda incertezza come quello che stiamo attraversando dobbiamo ringraziare gli imprenditori che hanno il coraggio di mettersi in gioco e siamo fieri di inaugurare questo nuovo percorso che vede la nostra associazione sempre più protagonista nell'area del Lungomonte, come conferma il cammino intrapreso a fianco del Centro Commerciale Naturale di San Giuliano Terme”.

“Sarà determinante il gioco di squadra e la collaborazione con l'amministrazione comunale, che finora non è mai mancata” afferma il referente sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Pisani. “L'obiettivo è proprio quello di rendere ulteriormente attrattivo il territorio attraverso un'efficiente programmazione e l'organizzazione di nuove iniziative in grado di incentivare la promozione turistica del territorio”.

“Ripartiamo dal bello che abbiamo e lavoriamo per portare sempre più persone a conoscere e vivere Calci” dichiara con convinzione il presidente del direttivo Confcommercio Calci Antonio Del Galdo. “Crediamo molto nel nostro territorio e siamo sicuri che solo facendo squadra possiamo ottenere dei risultati e riportare entusiasmo. Questo vuole essere solo il primo passo di un percorso aperto a tutte le attività che vorranno aderire, con l'obiettivo di lavorare insieme per valorizzare le eccellenze di Calci, attrarre più turisti e intercettare i tanti visitatori che frequentano il nostro territorio”.

Ecco i componenti del direttivo Confcommercio di Calci: Presidente - Antonio Del Galdo (Pizzeria Da Tony); Vicepresidente – Eva Poli (Ristorante San Bernardo); Consiglieri – Alessandra Lovisi (BunRiff Rock Gourmet), Nico Poli e Yuri Poli (Ristorante San Bernardo), Alessandro Sale (Bar Circolo Via Roma), Peter Poland (Birrificio La Staffetta).