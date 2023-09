Vaccinazioni, come fare. Aperto portale regionale

L’autunno sta entrando nella sua fase centrale e così tornano i vaccini contro l’influenza e il Covid. E’ arrivata ieri in Regine la consegna del primo quantitativo di 34.500 dosi di vaccino anti Covid e ripartiranno quindi da lunedì le vaccinazioni nei centri vaccinali delle aziende sanitarie. Alle vaccinazioni "vi potranno accedere – scrive ancora la Regione – i soggetti ad elevata fragilità, adulti o minori che siano (da 6 mesi a 59 anni), i quali possono già prenotarsi tramite il portale regionale Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “www.uslnordovest.toscana.it” https:prenotavaccino.sanita.toscana.it. Assieme al vaccino Covid, a chi interessato sarà offerta anche la vaccinazione antinfluenzale".

In provincia di Pisa i centri Asl presso i quali è possibile prenotare la vaccinazione sono tre e si trovano in città alla sede della Guardia medica (in via Garibaldi 198), a Pontedera alla sede del Dipartimento della prevenzione (in via Mattei 2, Palazzo blu) e a Volterra, alla sede del Dipartimenti della prevenzione (in borgo San Lazzaro 5). La nota della Regione prosegue spiegando che "il 2 ottobre prenderà il via pure la vaccinazione degli ospiti delle Rsa ai quali, assieme al vaccino Covid, sarà somministrato il vaccino antinfluenzale ad alte dosi. Saranno i medici di medicina generale ad occuparsene, assieme al personale delle aziende sanitarie territoriali".

"Dal 12 ottobre – continua ancora la Regione – si potranno vaccinare nei centri vaccinali delle aziende sanitarie, contro il Covid e contro l’influenza, gli operatori sanitari e sociosanitari delle strutture pubbliche e private. Anche le donne in gravidanza si potranno vaccinare a partire dalla stessa data. In entrambi i casi la prenotazione si effettua dal portale regionale". "Inizierà invece il 16 ottobre – aggiunge la Regione – la somministrazione dei vaccini da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e riguarderà tutti gli assistiti con almeno sessanta anni di età o che rientrano nell’elenco dei soggetti a cui il Ministero ha raccomandato la vaccinazione: anche a loro sarà offerto vaccino antinfluenzale e vaccino contro il Covid-19. Tuttavia per chi vorrà procedere alla vaccinazione in uno dei centri Asl potrà comunque prenotarsi sul portale regionale".

La Regione spiega che "per la vaccinazione contro il Covid-19 verrà utilizzata una nuova ed aggiornata formulazione di vaccini a mRNA e proteici, disponibili a partire dalla fine di settembre e che potrà essere utilizzato come dose di richiamo o come ciclo primario, anche assieme al vaccino antinfluenzale".