Va a Martina Macchi il premio di laurea del Rotary Club Cascina e Monte Pisano

Pisa, 17 aprile 2023 – È Martina Macchi, pontederese, classe '96 e autrice della tesi “Sostenibilità ambientale e industria 4.0” la vincitrice del Premio di Laurea promosso dal Rotary Club Cascina e Monte Pisano e finanziato da Confcommercio Provincia di Pisa destinato a un laureato o una laureata in Economia del Corso di laurea in Strategia, Management e Controllo dell'Università di Pisa.

La giovane neolaureata ha ricevuto in premio l'assegno di 1.000 euro consegnato presso la sede di Confcommercio Pisa in via Chiassatello dal direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, dal presidente del Rotary Club Cascina e Monte Pisano Vincenzo Zarone, dalla vicepresidente di Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo e dal responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. “Sono davvero felice per questo riconoscimento” afferma emozionata la neolaureata Martina Macchi, che ha conseguito la laurea in Strategia, Management e Controllo nel dicembre 2022. “La tesi analizza l'impatto delle nuove tecnologie e della sostenibilità ambientale dell'industria 4.0 sui processi produttivi delle imprese attraverso case history di aziende del territorio”.

“Abbiamo partecipato con piacere a questa nuova iniziativa nata proprio per favorire, attraverso un sostegno diretto e concreto, l'aggiornamento professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati” afferma il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli. “Un appuntamento che abbiamo anche inserito con un'apposita premiazione all'interno della sedicesima edizione del Premio Giovani Imprenditori”. “Nella scelta del progetto vincitore abbiamo cercato di valorizzare il merito, e in particolare il riferimento ai temi di impatto sia economico che sociale trattati nella tesi” spiega il presidente del Rotary Club Cascina e Monte Pisano Vincenzo Zarone.

“Un premio particolarmente importante per confermare la nostra vicinanza alle nuove generazioni e ribadire l'importanza dello studio e della formazione, specialmente durante il percorso di avvicinamento al mondo del lavoro da parte dei più giovani” dichiara la vicepresidente di Confcommercio Pisa Valeria Di Bartolomeo.