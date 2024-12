Uscito il nuovo volume della collana di studi “Genere, soggettività e diritti” del Cug

Pisa, 9 dicembre 2024 - Uno strumento a disposizione della comunità universitaria e non solo, è il “Glossario. Parole e pratiche della parità di genere”, un libro pubblicato in open access dalla Pisa University Press per la collana di di studi “Genere, soggettività e diritti” del Comitato Unico di Garanzia (CUG) e scaricabile gratuitamente anche dal sito CUG. La curatela del volume è di Ilario Belloni, professore associato di Filosofia del diritto al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pisa, e di Francesca Pecori esperta di piani strategici per la promozione delle pari opportunità e l’inclusione, attualmente in forze presso l’Ufficio per l’Eguaglianza dello stesso Ateneo dove è anche Delegata per la Direzione Generale per le questioni di genere e le pari opportunità.

Le quasi 200 pagine del libro si aprono con due introduzioni: la prima di Rosario Di Bartolo, direttore generale dell’Università di Pisa; la seconda Elena Dundovich, presidente del Comitato Unico di Garanzia, cui pubblichiamo il testo.

"Il presente Glossario Parole e pratiche della parità di genere si configura come uno strumento teorico e pratico - spiega Dundovich - pensato non solo per la nostra comunità universitaria ma per chiunque desideri approfondire le tematiche legate al genere secondo una prospettiva transdisciplinare. La fruizione del testo da parte del/la lettore/trice è agevolata dal suo carattere multimediale ovvero dalla compresenza e interazione di più linguaggi: testi scritti, immagini e collegamenti ipertestuali. Esso presenta, nella prima parte intitolata “Concetti”, una serie di definizioni e chiarimenti su principi, terminologie e locuzioni ricorrenti nell’ambito degli studi di genere mentre nella seconda illustra le “Istituzioni, strumenti e tutele” elaborati al fine di combattere le discriminazioni associando al testo immagini e QR Code. La multimedialità non è stata una scelta casuale poiché grazie alla confluenza di linguaggi differenti la lettura diventa strumento di un processo cognitivo partecipato".

"Molto altro si sarebbe potuto fare - continua -. Ma se mi volto indietro, a questi anni di presidenza, non posso che ringraziare le tante persone che ho conosciuto, con cui ho lavorato quotidianamente o anche solo per il tempo necessario a realizzare una delle tante iniziative promosse. Tutte, e in primis ovviamente i membri del Cug stesso, hanno contribuito a farmi crescere e a rendermi più sensibile rispetto a tematiche che toccano in un senso specifico la più ampia condizione della fragilità umana.

Colgo infine l’occasione per rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti ai curatori di questo volume, il prof. Ilario Belloni, docente di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza del nostro Ateneo, e la dottoressa Francesca Pecori, responsabile dell’ “Ufficio per l’Eguaglianza e le Differenze”, che adempie magistralmente al compito di supporto tecnico, scientifico, coordinamento organizzativo, consulenza e sviluppo delle relazioni istituzionali tra tutte le figure e gli organi politici che all’interno dell’Ateneo svolgono funzioni nell’ambito delle politiche di genere. Niente di tutto ciò che ho ricordato sarebbe stato possibile senza il contributo del dr. Francesco Giorgelli nella sua veste di vice Presidente del Comitato Unico di Garanzia".