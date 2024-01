"Un’opera che aumenterà l’inquinamento"

"Noncurante delle evidenze sui danni che il traffico e le strade procurano alla qualità dell’aria, alla salute, al riscaldamento globale e alla perdita di suolo e di biodiversità, l’assessore Dringoli rilancia l’urgenza della realizzazione della Tangenziale nord est, una grande opera bipartisan di cementificazione che le amministrazioni di centrodestra e centrosinistra da anni portano avanti: un’opera che in un colpo solo riuscirà ad aumentare le emissioni e a rendere più vulnerabile il territorio ai cambiamenti climatici. L’esatto opposto di quanto deve essere fatto". Ciccio Auletta (foto), consigliere comunale di Diritti in Comune, boccia senza appello la proposta di Dringoli di rilanciare la Tangenziale nord est e attacca: "Quale è la soluzione? Aumentarlo ancora di più costruendo nuove strade, quando ormai gli urbanisti sono concordi nell’affermare che nuove strade inducono nuovo traffico e il problema non si risolve". L’alternativa, secondo Auletta, è "la riforma profonda della mobilità di Pisa e dei comuni limitrofi che diminuisca il traffico in modo radicale e fornisca maggior benessere e risparmi nelle tasche degli automobilisti, per i quali il possesso dell’auto privata ha un costo insopportabile in questo periodo di crisi, dei residenti, che guadagnano in qualità della vita e in salute, e delle amministrazioni, con meno costi sulla sanità e sulla manutenzione delle strade, investendo su un trasporto pubblico capillare ed efficace, su ferro e su gomma, che, assieme al car sharing e alle ciclabili, consenta di rinunciare al possesso dell’auto, una vera chiusura del traffico in centro e disincentivi all’ingresso dell’auto in città".