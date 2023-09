Uno sport, una storia I 55 anni della Vbc Calci festeggiati passeggiando

di Sarah Esposito

La storia della pallavolo si unisce al racconto della storia locale. Succede a Calci dove la Vbc Calci organizza per domani, mercoledì 6 settembre, insieme alla Compagnia di Calci una passeggiata in giro per il paese, alla scoperta di luoghi e aneddoti degli oltre 55 anni della pallavolo calcesana. "La camminata – spiega Rinaldo Pierini coordinatore degli eventi per Vbc e dirigente accompagnatore della squadra femminile under 18 – prenderà il via dove, a metà degli anni ’60, si sono fatti i primi bagher, e si snoderà nei luoghi che nel tempo hanno visto diventare Calci punto di riferimento del movimento pallavolistico provinciale e regionale. Partiremo da piazza della Propositura, con noi ci sarà un dirigente storico della società: la nostra memoria di ciò che è stata ed è tutt’ora la Vbc Calci. Inoltre ascolteremo le spiegazioni della guida ambientale Ferruccio Bertolini presidente della Compagnia di Calci, realtà che da 20 anni organizza attività alla scoperta del territorio". Da una parte quindi ci sarà il racconto di Calci, del paese, della sua storia e della sua geografia, dall’altra gli aneddoti e i legami con la squadra di pallavolo. L’appuntamento è per domani sera alle 21.

"Sono invitati tutti – continua – tesserati, ex tesserati, le loro famiglie, ma anche appassionati e semplici curiosi. Insomma l’invito è rivolto a tutti coloro che vogliono conoscere o ricordare la storia di una delle realtà sportive più longeve nel panorama del volley toscano. Le curiosità da scoprire sono molte, da come è nata la società fino ai risultati sportivi raggiunti negli anni passati". La passeggiata prevede delle soste in luoghi simbolo del volley calcesano. Ci sarà il passaggio dallo storico campetto all’aperto, la vecchia palestra della Libertas e poi la comunale in via Tevere. "L’obiettivo – racconta – è trasmettere, soprattutto ai ragazzi più giovani quel senso di appartenenza alla maglia attraverso il racconto di quello speciale rapporto che c’è tra i luoghi e la società in cui giocano. Vogliamo raccontare quanto sia importante e radicata la passione per questo sport, siamo una delle società più antiche e abbiamo alle spalle un bel passato di pallavolo giocata anche ad alti livelli". Un modo per capire da dove è nato tutto e come è cominciata la storia della Vbc, oggi dopo ben 55 stagioni alle spalle. Gli organizzatori consigliano scarpe e abbigliamento comodo, cellulare con torcia o torcia elettrica. Il ritorno sarà di nuovo in piazza della Propositura con un bagaglio più ricco di storie e aneddoti.