Università, occhi sulle tecnologie del futuro: si è chiuso il Samsung Innovation Campus

Pisa, 10 gennaio 2024 – Si è chiusa all’Università di Pisa la terza edizione di Innovation Campus, programma di alta formazione sviluppato da Samsung Electronics Italia con l’obiettivo di offrire agli studenti competenze digitali avanzate e soft skills, necessarie per essere competitivi in un mercato del lavoro in continua evoluzione, facendo leva sui nuovi trend tecnologici come Intelligenza Artificiale e Internet of Things applicate al mondo della Consumer Electronics. Tema portante di quest’anno è stato Human Tech, ovvero uno sviluppo tecnologico dove l’uomo resta al centro e dove l’innovazione digitale è chiamata a migliorare la vita delle persone e non a sostituirsi all’ingegno e alla creatività umana.

“Il cambiamento del paradigma tecnologico a cui stiamo assistendo in questo ultimo anno ha evidenziato la necessità quanto mai urgente di competenze digitali avanzate. Nel nostro Paese, solo il 23% delle persone le ha, rispetto alla media Ue del 26%. L’Italia, inoltre, ha raggiunto il più alto tasso di abbandono universitario al primo anno di sempre, ovvero il 7,3%, compromettendo ulteriormente la disponibilità di professionisti qualificati. Come Samsung, attraverso programmi come Innovation Campus vogliamo dare il nostro contributo, affiancando le università nel preparare i giovani ad affrontare le sfide future. Innovation Campus consente agli studenti di acquisire skills digitali, fondamentali per essere professionisti competitivi a livello globale e competenze trasversali: con un cambiamento così dirompente, è importante infatti formare professionisti che uniscano alle competenze tecnologiche anche una visione che mantiene salda la centralità dell’uomo all’interno del processo tecnologico. Le persone non sono solo gli utenti finali di un’applicazione all’avanguardia, ma sono la ragione ultima che deve far accelerare sull’innovazione” ha dichiarato Anastasia Buda, Corporate Citizenship & Internal Communication Manager di Samsung Electronics Italia.

Il corso si è integrato con i percorsi universitari già avviati e ha visto la partecipazione di studenti iscritti al secondo e terzo anno dei Corsi di Laurea Triennali dei Dipartimenti di Informatica e Ingegneria dell’Informazione. Dopo una prima parte di lezioni teoriche, gli studenti sono stati chiamati a lavorare a un project work, per mettere in pratica quanto appreso e immergersi sin da subito in un’esperienza concreta avvicinandosi così al mondo del lavoro. I team di lavoro hanno sviluppato un’idea strutturata in linea con il tema Human Tech, dove il digitale si mette al servizio dell’uomo, amplificandone le capacità e l’ingegno.

Due i premi assegnati: una borsa di studio del valore di 1800 euro ad Alessio Pardini, studente al terzo anno del corso di laurea in Informatica che ha ottenuto il punteggio più alto in tutte le prove del corso, mentre SmartCrib, sviluppato da Andrea Di Matteo, Jessica Ferrari, Federico Marchi, Emanuele Mori, Alessio Pardini e Mattia Piras ha vinto il premio come migliore Project Work aggiudicandosi una borsa di studio complessiva pari a 3.600 euro.

SmartCrib è una culla intelligente che facendo leva sull’AI e sensori biometrici consente di monitorare i neonati con l’obiettivo da un lato di ridurre il tasso di SIDS ovvero le cosiddette morti in culla e dall’altro aiutare i neogenitori attraverso strumenti in grado di garantire sicurezza e comfort ai bambini. SmartCrib è capace di monitorare il sonno del neonato, battiti, temperatura, peso e movimenti. Inoltre, grazie al microfono integrato rileva pianto e attacchi di tosse. Tutti i dati e le informazioni sono raccolti e gestiti tramite un’app sullo smartphone.

“Anche quest’anno il Samsung Innovation Campus ha offerto ai nostri studenti e alle nostre studentesse l’opportunità di confrontarsi con le sfide del mondo del lavoro - ha dichiarato la professoressa Laura Elisa Marcucci, delegata per le attività di orientamento dell’Ateneo pisano - La loro partecipazione è stata come sempre attiva, consapevole e motivata e ha portato a risultati di altissimo livello. Questo percorso formativo è stato per loro un laboratorio in cui poter valorizzare le proprie conoscenze e sviluppare il proprio talento e desidero ringraziare Samsung Electronics Italia a nome dell’Università di Pisa, così come i nostri docenti e il personale del Career Service, per l’eccellente lavoro svolto”.