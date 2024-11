Università: il convegno Creare Valore con la Sostenibilità. Prospettive Interdisciplinari

Pisa, 15 novembre 2024 – Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa ha organizzato il convegno “Creare Valore con la Sostenibilità: Prospettive Interdisciplinari”, che si tiene oggi, venerdì 15 novembre, a partire dalle ore 10 presso le Officine Garibaldi.

L’evento si inserisce nell’ambito del Progetto di Ricerca di Ateneo (PRA_2022-2023_6) dal titolo “Creazione di valore e strategie ESG: un approccio multidisciplinare”, finanziato dall’Università di Pisa e coordinato dalla professoressa Francesca Bernini, associata di Economia aziendale del Dipartimento di Economia e Management.

L’obiettivo del convegno è coinvolgere studiosi, professionisti e studenti nel dibattito che vede la sostenibilità nel suo legame con la creazione di valore, adottando un approccio multidisciplinare e affiancando le prospettive accademiche a quelle del mondo operativo, aziendale e bancario. Dopo i saluti istituzionali della professoressa Mariacristina Bonti, ordinario di Organizzazione aziendale e Direttore del Dipartimento di Economia e Management, e del professor Giuseppe D’Onza, ordinario di Economia aziendale e Delegato al Bilancio per l’Ateneo pisano, il programma della giornata prevede tre sessioni tematiche per mettere a fuoco diversi aspetti della sostenibilità in rapporto all’ambito aziendale.

Nella prima sessione gli interventi propongono argomenti legati alla disclosure sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione, nell’ottica di una loro gestione strategica finalizzata al miglioramento delle performance aziendali, e alle strategie di greenwashing e vedranno coinvolti il dottor Andrea Giannini (EFRAG Senior Technical Manager), la dottoressa Valentina Francesconi (Solution Manager CCH Tagetik S.r.l.) e il prof. Marco Giuliani, Ordinario di Economia Aziendale, Università Politecnica delle Marche.

La seconda sessione, focalizzata sul percorso verso la sostenibilità nella prospettiva della banca e dell’analista, vede come relatori il dott. Raffaele Barteselli (Responsabile “Transizione e Sostenibilità” Banco BPM) che affronta il ruolo della banca nel facilitare una transizione sostenibile e l’ingegnere Adele Timo (CESGA Head of Sustainability & ESG Strategy - Lynx S.p.A.) che illustra come i fattori ESG influenzano l’analista nella valutazione dell’azienda.

La terza sessione osserva la sostenibilità come strategia per il vantaggio competitivo e offre un momento di confronto su casi aziendali concreti, con testimonianze di professionisti e manager aziendali che discuteranno di come integrare la sostenibilità nelle strategie aziendali e di progetti innovativi come le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Gli interventi della sessione saranno tenuti dal dott. Enrico D’Angelo (Presidente e CEO, Erredue S.p.A.), dalla dottoressa Eliana Bollino (Corporate Marketing & Communications Dept., Erredue S.p.A.), dal dottor Maurizio Buratti (Cofounder e CFO, Compolab S.r.l.) e dall’ingegnere Giancarlo Baracchino (Lead IT Engineer, Compolab S.r.l.).

Le professoresse Francesca Bernini e Cristina Campanale concluderanno la giornata con la presentazione del volume “Creating Value Through Sustainability. An Interdisciplinary Perspective”, frutto delle ricerche legate al PRA ed edito da Springer per la collana SIDREA - Series in Accounting and Business Administration (SSABA). Hanno contribuito alla realizzazione del convegno e delle ricerche inerenti al PRA tutti gli autori del volume: Silvia Barghini, Francesca Bernini, Mariacristina Bonti, Cristina Campanale, Paola Ferretti, Alessandro Gabrielli, Riccardo Giannetti, Enrico Gonnella, Giulio Greco, Fabio La Rosa, Lorenzo Leto, Pierluigi Martino, Pietro Milazzo, Francesco Pistolesi, Sara Sassetti, Lucia Talarico, Emanuele Teti e Diletta Vito. L’incontro è aperto a studenti, professionisti e pubblico interessato. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la professoressa Francesca Bernini, coordinatrice del PRA: [email protected].