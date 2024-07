Università di Pisa, via alle iscrizioni: "Il nostro è un ateneo inclusivo"

Sono aperte le iscrizioni del nuovo anno accademico dell’Università di Pisa. Ben 144 corsi di laurea triennali, magistrali e a ciclo unico attendono le future matricole che hanno tempo fino al 30 settembre per decidere la loro strada nell’ateneo. Per aiutare in questa scelta al Polo Fibonacci si rinnova anche il Centro Matricolandosi, punto informativo per studenti e famiglie in cerca di informazioni sull’offerta didattica e l’orientamento . "La nostra è un’università inclusiva - ha detto il prorettore alla didattica Giovanni Paoletti, all’apertura delle immatricolazioni - che ha dimostrato anche nell’ultimo anno di saper coniugare tradizione, innovazione e attrattività. Qualità che ci sono confermate dai continui nuovi accessi di studenti e studentesse da tutta Italia, che ogni anno sono mediamente 11mila, di cui circa 9mila che passano dal Centro Matricolandosi". Il punto di forza dell’Università di Pisa, per Paoletti, va ricercato nella qualità dell’offerta didattica "in continua crescita, con alcune lauree uniche in Italia come ‘Sistemi zootecnici sostenibili’ e ‘Sistemi informatici per la salute digitale’. Molti corsi sono stati ripensati e ampliati, segno di una riflessione e un rinnovamento che investe tutta la nostra università. Stiamo lavorando molto per rinnovare l’offerta, ponendo particolare attenzione alla qualità della didattica e al supporto degli studenti". Oltre ai sopracitati corsi unici in Italia, l’ateneo propone come novità una rinnovata laurea in ‘Comunicazione, media e tecnologie’, una nuova veste per la triennale di ‘Lingue, letterature e comunicazione interculturale’ e due magistrali per le professioni sanitarie. Inoltre la nuova procedura di immatricolazione che si può svolgere interamente online sul portale Matricolandosi. Per le informazioni in presenza, il centro resterà aperto fino al 7 agosto, per riprendere poi la sua attività dal 26 agosto, tra le quali la consegna della carta "Studente della Toscana", che permette agli universitari di accedere a tutti i servizi del diritto allo studio.

Le immatricolazioni sono aperte fino al 30 settembre 2024, per le iscrizioni in ritardo è previsto il pagamento di una mora. Sono esclusi dal pagamento della penale i vincitori dei concorsi per le lauree a numero chiuso. La scadenza ultima è il 31 dicembre 2024. Infine, entro il 6 settembre è possibile presentare domanda per le borse di studio e i posti alloggio al Dsu e da metà settembre al 31 ottobre si può presentare domanda per la riduzione delle tasse, da compilare online tramite il portale Alice.

Mario Ferrari