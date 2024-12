Università di Pisa, inaugurata la mostra "Skeletons tell talles" in Danimarca

Pisa, 9 dicembre 2024 - È stata inaugurata a Silkeborg, in Danimarca, la mostra temporanea Skeletons tell tales, che espone all’interno del Museum Silkeborg Hovedgarden resti scheletrici e mummificati di interesse archeologico, con lo scopo di raccontare ciò che lo scheletro umano racchiude e può testimoniare. La mostra è nata da una recente collaborazione tra la Divisione di Paleopatologia del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa, il Museo delle Mummie di Borgo Cerreto (PG) e il Museum Silkeborg Hovedgarden.

Il museo di Silkeborg, diretto da Ole Nielsen, ospita una delle mummie più famose e meglio conservate al mondo: l’uomo di Tollund. Il Museo delle Mummie di Borgo Cerreto, diretto da Agata Lunardini, anche assegnista di ricerca della divisione di Paleopatologia, ospita collezioni mummiologiche e scheletriche, che in parte sono state trasferite a Silkeborg per l’esposizione temporanea. Il Museo delle Mummie è sede del corso di perfezionamento in Studio delle Mummie che viene tenuto ogni anno dalla Divisione di Paleopatologia.

La mostra Skeletons tell tales di Silkeborg è stata ideata, curata e realizzata da Ole Nielsen, Agata Lunardini e Simona Minozzi della Divisione di Paleopatologia dell’Università di Pisa e ha visto la collaborazione del DigiLab dell’Università di Roma La Sapienza per la realizzazione della realtà aumentata e le ricostruzioni 3D.

La mostra, inaugurata il 28 novembre alla presenza del sindaco e delle maggiori autorità del comune di Silkeborg, nonché dell’ambasciatrice italiana in Danimarca Stefania Rosini, resterà aperta fino al 19 ottobre 2025.