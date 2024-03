"Università di Pisa apre le sue porte al pubblico: Giornata nazionale delle Università il 20 marzo"

Mercoledì 20 marzo l’Università di Pisa si apre al pubblico per la prima Giornata nazionale delle Università, organizzata da Crui e Miur. Un ricco programma di visite guidate a musei, biblioteche, collezioni, ’orto botanico, laboratori, Dipartimenti e Centri dell’Ateneo pisano, impianti del CUS. "In pochi luoghi al mondo sedi del sapere e edilizia urbana danno vita ad un così mirabile intreccio di storia e di futuro - afferma il rettore Riccardo Zucchi -. Una bella occasione per mantenere forte il rapporto unico che lega la nostra Università a Pisa". La giornata prevede una visita al Palazzo La Sapienza, un convegno sul rapporto tra "L’università e la città" e verrà presentato il volume "Le sedi del sapere". Radio Eco, che racconterà il rapporto tra la studenti e "le sedi del sapere", con interviste e testimonianze. Concluderà il Coro dell’Università di Pisa, diretto dal Maestro Stefano Barandoni.