Università: al professor Alberto Del Guerra insignito dell'Applied Nuclear Physics Prize

Pisa, 17 settembre 2024 – Alberto Del Guerra, già professore ordinario di Fisica presso l'Università di Pisa, ha ricevuto l'Applied Nuclear Prize 2024 della European Physical Society (EPS), congiuntamente alla professoressa Laura Harkness-Brennan dell’Università di Liverpool. La notizia è stata data dalla EPS sulla sua newsletter di agosto e sul corrispondente sito web della Nuclear Physics Division della EPS.

Il premio di Fisica Nucleare Applicata è un nuovo premio sponsorizzato dalla Divisione di Fisica Nucleare della European Physical Society (EPS). Sostituisce il precedente premio IBA-EPS, disponibile dal 2004, e viene assegnato ogni tre anni. Il professor Alberto Del Guerra ha ricevuto il premio in riconoscimento del suo contributo eccezionale e fondamentale nello sviluppo di nuovi rilevatori e metodi per sistemi e applicazioni di imaging molecolare clinici e preclinici e alla sua attività come docente di fisica medica. Il premio sarà consegnato al professor Del Guerra durante la sessione di premiazione della Seconda Conferenza di Fisica Nucleare Applicata (ANPC2024) della Divisione di Fisica Nucleare dell'EPS, che si terrà a Salonicco (Grecia) dal 23 settembre al 27 di settembre.

Il professor Del Guerra ha esercitato la sua attività scientifica e didattica nell’ambito della disciplina della Fisica Medica a partire dalla metà degli anni ‘70 in varie università e centri di ricerca nazionali ed esteri: Pisa, Napoli Federico II, Ferrara e relative Sezioni INFN, Berkeley, e Seattle. Ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale: membro onorario della Associazione Italiana di Fisica Medica (AIFM), membro onorario della European Federation of Medical Physics (EFOMP, di cui è stato anche presidente, membro onorario della Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik (DGMP) e Fellow dell’IEEE.

“Sono molto onorato - dichiara il professor Alberto Del Guerra - di questo riconoscimento che deve essere condiviso con tutti i miei collaboratori e allievi che ho avuto l’onore di formare e indirizzare verso la disciplina della fisica medica in varie sedi universitarie italiane ed estere. Non posso far a meno di nominare il professor Arnaldo Stefanini che è stato il mentore della ricerca in fisica medica all’Istituto di Fisica di Pisa negli anni ’70 e tutti i miei colleghi che sono ora l’asse portante di questa disciplina all’Università di Pisa, (in particolare Nicola Belcari, Maria Giuseppina Bisogni, Valeria Rosso, Giancarlo Sportelli e Michela Tosetti), alle altre università italiane (Napoli e Ferrara) e nelle sezioni dell’INFN”.