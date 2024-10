Unipi contro la violenza di genere, la nuova iniziativa

Pisa, 25 ottobre 2024 – Il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi invita tutti gli studenti, i ricercatori e gli insegnanti, o comunque chiunque lavori e studi all’interno dell’ateneo pisano, a partecipare all’indagine su molestie e violenze di genere all’interno dell’università.

Zucchi ha infatti dichiarato “Si tratta di un questionario che nasce dal desiderio di ascoltare la nostra comunità per definire politiche di prevenzione e contrasto della violenza che affianchino e rafforzi quelle già in atto, permettendoci così di delineare strategie di medio e lungo periodo”.

Il questionario è stato costruito ascoltando le esigenze e le necessità della comunità che ha preso parte direttamente all’elaborazione delle domande. Il processo è stato seguito e guidato dal Gruppo di lavoro su molestie e violenza di genere, affidato alla professoressa Enza Pellecchia, prorettrice per la coesione della comunità universitaria e il diritto allo studio, e alla professoressa Renata Pepicelli, delegata per le attività in gender studies and equal opportunities.

Lo scopo del questionario è quello di raccogliere le esperienze di coloro che hanno vissuto come protagonista, testimone o confidente esperienze di violenza di genere e non solo. Partecipare all’indagine è semplice basta accedere al questionario online, a cui si può accedere tramite il link sottostante:

http://www.unipi.it/questionarioviolenze

La compilazione del questionario richiederà solo pochi minuti, che però contribuiranno a rendere l’Università di Pisa un ateneo libero dalla violenza.