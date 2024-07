Un’altra Notte di Talento. Giacomo Jack Boschetto batte la finale degli Europei

Giacomo "Jack" Boschetto è il vincitore della seconda eliminatoria di Notti di Talento, il talent show di canto e ballo prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati) di cui La Nazione è media partner esclusivo. La sua originalissima interpretazione di "Shallow" di Lady Gaga ha incantato pubblico e giuria regalandogli il primo posto nella seconda tappa del contest musicale andata in scena domenica sera sul palco dell’Eliopoli Summer a Calambrone. Insieme a lui conquista il pass per la finale di Marina di Pisa (20 agosto) la giovanissima Rachele Lattanzi, convincente in una versione personalizzata de "La nuova stella di Broadway" di Cesare Cremonini. Ma il compito della giuria, presieduta da Alessandro Cerri, autore e conduttore radiofonico di Radio Incontro, Gianna Martorella, volto noto Tv, Debrah, cantante con formidabili collaborazioni con i più grandi artisti come Andrea Bocelli, e la cantante e stylist Denise Denegri, è stato particolarmente difficile vista la qualità degli artisti in gara e con distanze, al termine della serata, davvero minime tra gli uni e gli altri a suggellare un livello davvero molto alto delle esibizioni (fotoservizio Del Punta per Valtriani).

Lo spettacolo condotto da Ilaria Belli ha visto la partecipazione di talenti arrivati anche da fuori provincia come la bravissima torinese Francesca Defraia, Sofia Gestri da Vinci (Firenze) e il cantautore fiorentino Reversibile. Sul palco si sono fatti apprezzare anche la crew di danza Slide Dance di Chiara Scaramelli, il cantautore Methos con un suo inedito, il giovanissimo Valentino Giomi, che ha messo in scena un’emozionate versione di "Due vite" di Marco Mengoni, e il giovane rapper Kevo Prince, con un suo inedito che parla di periferie e sogni adolescenziali. Notti di Talento (supportato da Tecnocasa, Tecnocasa per le imprese, Seven Stars, Carpensalda, Overmarine, Service Marine, Farmacie comunali, Villa Rondini, Acque, centro estetico The Mirror di Pisa, Masoni, Poggianti e British school) torna il 28 luglio, il 3 e il 10 agosto.