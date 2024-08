Una serata all’insegna degli anni Ottanta per l’Eliopoli Summer

Un concerto per rivivere la musica degli anni Ottanta dal vivo con gli 80’s Trash che porteranno in scena, stasera dalle 22 sul palco dell’Eliopoli Summer a Calambrone, i successi dei grandi artisti di quegli anni incredibili, tra i quali spiccano certamente Umberto Tozzi, Sabrina Salerno e Raffaella Carrà. Ad accompagnarli ci sarà anche Rachele Lattanzi (nella foto), la recente vincitrice del talent della Nazione “Notti di talento“, che Calambrone ha ospitato per tutte le fasi eliminatorie.

Il talent si è concluso il 20 agosto a Marina di Pisa, dove è stata coronata la cantante classe 2008. A dare la voce alla serata, accanto a Rachele, ci sarà Freakybea con la sua energia irriverente, accompagnata, quindi, dalla band formata da: Christian Buoro alla chitarra, Valerio Sereni al basso e Giuseppe Favia alla batteria.