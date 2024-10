"Una sanità moderna e più accessibile". La lista Mediciinsieme presenta il programma

di Michele Bufalino

PISA

La lista "Mediciinsieme" scende in campo per il futuro dell’ordine dei medici pisano. In un evento partecipato all’Hotel Tower Plaza infatti tutti i componenti candidati al consiglio e al collegio dei revisori dei conti della lista sono stati presentati, illustrando il programma del quadriennio 2025-2028. A fare gli onori di casa Giuseppe Figlini, attuale presidente dell’ordine. "La lista che presentiamo rappresenta tutte le figure della professione medica e tutte le istituzioni sanitarie della provincia di Pisa tra Stella Maris, Università, istituto Monasterio, Sant’Anna, ma anche libera professione, pensionati, pediatria e Aoup - dichiara il presidente Figlini -. Tutte le realtà sono rappresentate e questa è sempre stata una delle regole del consigio finora. Vogliamo andare in continuità nel solco di quanto fatto finora, rinnovando al 50% i rappresentanti del vecchio consiglio e in parità di genere, con 9 uomini e 9 donne candidate".

Oltre a Figlini i candidati per il direttivo sono Mojgan Azadegan (direzione ospedaliera Aoup), Maria Cristina Cossu (medico radiologo Aoup), Roberto Dimitri (chirurgo e libero professionista), Martina Liut (Ginecologo Atno), Paolo Monicelli (Medico generico), Donatella Prosperi (padiatra Atno), Stefano Taddei (internista Aoup e Unipi), Serena Batini (medico generico Atno), Salvatore De Marco (internista Aoup), Michele Emdin (cardiologo Ftgm, Susp e Sant’Anna), Niccolò Grassi (Specializzando), Mirene Anna Luciani (Medico generico), Lina Mameli (radiologa) e Luca Puccetti (medico generico). Inoltre anche i candidati del consiglio dei revisoro Giuseppe Palladino (direttore della Stella Maris), Valentina Cervi (medico generico) e Francesca Calabrò.

In particolare è il professor Michele Emdin a tracciare la linea da seguire: "Abbiamo l’obbligo di difendere la qualità del lavoro e di cura adeguata al paziente, ma anche quella di futurare la ricerca. Ci candidiamo per una sanità accessibile e moderna, per i cittadini e i pazienti ai quali la nostre esistenze sono incentrate".

Così invece il professor Stefano TaddeI: "Uniamo due aspetti fondamentali - spiega – , da una parte la competenza sulle regole e i meccanismi, dall’altra parte il rinnovamento. Penso che questo sia un mix perfetto che funzionerà molto bene se i nostri colleghi avranno fiducia sulla nostra proposta". Ci sarà anche molta attenzione alla salute di genere, come riportato da Mojgan Azadegan: "Porteremo una nostra visione anche dal punto di vista di una medicina attenta alla salute di genere in questa nuova composizione del consiglio". Tra i punti fondanti del programma saranno affrontate anche le problematiche dei neolaureati, degli specializzandi e dei corsisti del corso di medicina generale oltre alla prosecuzione della formazione continua a titolo gratuito.