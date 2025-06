Una nuova Pisa notturna, arriva la ‘led revolution’. Cambia l’illuminazione per ponti, statue e piazze: la mappa

Pisa, 22 dicembre 2025 – Pisa, di notte, sarà diversa: più bella, più green, più smart almeno per quanto attiene l’illuminazione pubblica. Il 19 giugno, la Giunta ha approvato all’unanimità la proposta di progetto tecnico e di fattibilità economica per quella che può essere definita la “led revolution” per rendere la nostra città il più possibile decarbonizzata e con una grande valorizzazione estetica degli scorci cittadini. Pisa si appresta ad avere luci che esaltino le bellezze monumentali, statue, piazze e persino il Ponte di Mezzo oltre alla chiesa dei Cavalieri di Santo Stefano, la chiesa di San Michele in Borgo, La Spina, Palazzo Pretorio, Il Casino dei Nobili, Piazza Mariri della Libertà, Logge di Banchi, la cinta muraria del Giardino Scotto, l’Archivio di Stato. Particolare attenzione ai lungarni: il progetto prevede il restauro di 188 pali storici in ghisa presenti sul Lungarno, di cui 152 testa palo, 12 pali con tripla lampara e 24 con doppio corpo illuminante. Le linee dei Lungarni, ad oggi sono “vittime” di numerosi spegnimenti dell’impianto, spesso durante i giorni di pioggia. E poi ancora In aggiunta a tali interventi è previsto di intervenire su 16 vie del centro storico (a titolo esemplificativo e non esaustivo via Santa Maria, via Trento, piazza San Sepolcro etc..).

Si legge nella proposta di progetto: “Nel corso dei sopralluoghi, è emerso che alcune vie del centro storico risultano attualmente illuminate da armature a led di tipo moderno, che poco si integrano con il contesto in cui si trovano. La proposta progettuale prevede la rimozione di tali corpi illuminanti e l’installazione di nuove lanterne storiche su sbraccio artistico installate a muro, talvolta su entrambi i lati della strada, per un totale di 50 punti luce in più, al fine di uniformare la tipologia”.

Il Comune di Pisa ha la necessità di procedere alla riqualifica tecnologica generale dell’intero impianto di illuminazione pubblica, anche al fine di una riduzione dei consumi energetici, nonché di realizzare una smart city per incrementare i servizi alla cittadinanza.

Scopo dell’amministrazione è per punti, quanto segue: efficientare l’impianto di pubblica illuminazione esistente attraverso l’impiego della più recente tecnologia led; valorizzare il patrimonio storico cittadino attraverso una corretta illuminazione; inserire elementi di smart city nel territorio cittadino; incrementare l’efficienza e l’efficacia degli interventi manutentivi.

Insomma, l’amministrazione comunale sta lavorando per consegnare alla cittadinanza una città più bella di notte ed anche più sicura visto che ci saranno tanti nuovi punti luce riguardanti anche gli attraversamenti pedonali.