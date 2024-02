Una nuova casa di comunità Spoke al distretto di San Giuliano Terme. Investimento di 1,3 milioni di euro

SAN GIULIANO TERME

Una nuova casa della comunità spoke sorgerà grazie all’Asl Toscana nord ovest, in sinergia con il Comune di San Giuliano Terme, per un investimento di circa 1 milione e 300mila euro. I lavori inizieranno a marzo 2024 e saranno completati entro il 2025, come da direttive Pnrr. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova struttura che andrà ad ampliare ed integrare i servizi presenti nell’edificio esistente, sempre dell’Asl, in via Martin Luther King. La progettazione è stata curata da progettisti esterni (Biondi-Galantini-Nieddu-CresciMarconi) supervisionati dall’Asl. L’obiettivo generale del progetto e di quelli finanziati dal Pnrr è quello di affrontare in maniera sinergica gli aspetti critici del Sistema sanitario nazionale, destinando una larga parte delle risorse al miglioramento delle dotazioni infrastrutturali e tecnologiche. "Accogliamo sempre con piacere e soddisfazione queste notizie quando arrivano dai territori, perché significa che gli interventi stanno andando avanti con celerità", ha sottolineato l’assessore regionale Simone Bezzini, particolarmente attento al potenziamento della sanità territoriale. Ringrazio tutti i tecnici della Asl e del Comune – chiude Bezzini - per il grande lavoro che stanno portando avanti con spirito di squadra, a vantaggio dei cittadini che potranno così usufruire di strutture adeguate alle nuove esigenze". La nuova Casa di Comunità offrirà un insieme di servizi, anche in di telemedicina, che comprendono assistenza medica, infermieristica, sociale in una spinta volta anche all’integrazione, socializzazione, partecipazione. Il tutto in una struttura anche architettonicamente inclusiva, riferimento sanitario, sociale e di integrazione sociosanitaria, a fianco dell’edificio esistente. La copertura metallica, collegamento funzionale tra i due organismi edilizi, avrà 40 pannelli fotovoltaici e la massima efficienza energetica. Previsi poi percorsi pedonali con sedute e pergolati di copertura in prossimità degli accessi, alberi, aiuole e un parcheggio privato ad uso del personale dipendente di entrambe le strutture sanitarie e un parcheggio pubblico nella zona nord – ovest. "La stipula avvenuta tra l’amministrazione comunale di San Giuliano Terme e l’Asl è un passaggio fondamentale che ci avvicina fortemente all’inizio delle operazioni di edificazione - afferma l’assessore alla Rigenerazione urbana e al bilancio Matteo Cecchelli -. La struttura che andrà a rinforzare l’offerta sanitaria nel nostro comune e nell’intera area costiera della Toscana. Colgo l’occasione per ringraziare i tecnici comunali e della Asl e il gruppo di progettazione, per il lavoro portato avanti fino ad oggi". "Siamo molto soddisfatti che questo progetto ambizioso vada avanti. Siamo stati da sempre determinati - afferma il sindaco Sergio Di Maio - e fieri di aver contributo all’ampliamento dell’edificio esistente che equivale a rafforzare i servizi alla collettività. Ci attrezzeremo anche a livello infrastrutturale per accogliere l’utenza con un nuovo parcheggio. Grazie ad Asl e al lavoro che hanno fatto gli uffici comunali e i professionisti che hanno lavorato al progetto: lo sviluppo a beneficio della collettività nel nostro Comune prosegue". Soddisfazione anche da parte della direttrice generale della Asl Toscana nord ovest, Maria Letizia Casani che sottolinea come l’assistenza territoriale sia determinate per una migliore e più efficace presa in carico dei pazienti, in particolare cronici e fragili. L’ampliamento del distretto di San Giuliano Terme porterà sicuramente molti vantaggi a tutta la popolazione. La nuova superficie prevista è di circa 290 mq lordi e all’interno dell’ampliamento sono ricavati cinque ambulatori medici; una sala d’attesa adeguata ai volumi dell’attività sanitaria svolta; spogliatoi per il personale, dotati di servizi igienici a uso esclusivo e docce; servizi igienici per gli utenti; locali di deposito.