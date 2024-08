Una notte può cambiare la vita. Il contest degli artisti è alla finale

Venti artisti in gara suddivisi in 18 esibizioni. Sono i finalisti di Notti di talento, il contest musicale degli artisti emergenti prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini e di produzione Michele Ammannati), di cui La Nazione è media partner esclusivo, che martedì sera alle 21.30 sul palco dei big di piazza delle Baleari a Marina di Pisa (in cartellone da stasera anche i concerti di Colapesce e Di Martino, Dire Straits Legacy e Santi Francesi) vanno a caccia di un successo che può rappresentare la svolta della loro vita. Lospettacolo sarà condotto da Ilaria Belli e Leonoardo Ghelarducci.

In gara cantanti e ballerini, selezionati nel corso di questa torrida estate in cinque serate inserite nel cartellone dell’Eliopoli Summer a Calambrone (Pisa) tra oltre sessanta partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. (in questi appuntamenti hanno fatto parte della giuria anche la coreografa Antonella Filippi, lo speaker radiofonico Alessandro Cerri e la stylist Denise Denegri). A giudicarli ci sarà una giuria di professionisti presieduta da Luca Pitteri, per sei anni insegnante di canto nella scuola di Amici di Maria De Filippi e collaboratore di importanti programmi Mediaset come "All Together Now" di Michelle Hunzicker e "Io canto". Con lui anche il cabarettista di Zelig, Claudio Batta, la cantante Debrah, talent scout e cantante con prestigiose collaborazioni con big della musica come Andrea Bocelli, lo speaker radiofonico dell’emittente pisana Radio Incontro, Luca Demar, Gianna Martorella, direttrice dell’accademia Le Muse e volto noto Tv, la coreografa Ilaria Moretti, e Stefano Agnoloni, maestro di galateo e collaboratore di programmi Rai.

Oltre al trofeo per il vincitore assoluto, saranno riconosciuti premi speciali per la danza e per il canto: per i ballerini una borsa di studio del valore del 50% alla prestigiosa accademia Tauriadance, diretta da Rocco Greco e che vede tra i suoi maestri Francesco Italiani, che nella sua carriera Italiani ha avuto esperienze televisive con i coreografi più famosi come Steve La Chance e Monica Mangoni, Manolo Casalino, Gino Landi, Cristina Tamborra, Roberto Croce e Celia Southern. L’accademia dopo avere valutato l’esibizione vincitrice, indirizzerà i vincitori verso il percorso professionale più appropriato. Per i cantanti invece ci sarà in premio la produzione professionale e la distribuzione di un brano inedito da parte dell’etichetta Tnp accompagnato da un videoclip realizzato dal videomaker Roberto Gabriele. Entrambi dunque sono riconsocimenti che permeterranno ai talenti di iniziare una vera e propria carriera professionale nel mondo della musica.

I 18 finalisti sono per il canto i pisani Rachele De Santis, Martina Bianchi, Rachele Lattanzi, Giacomo "Giack" Boschetto, Michele Sechi (già visto ad Amici e X Factor), le livornesi Cecilia Morlè, Virginia Papini e Sara Iachetta, il salentino-modenese Gabriele "Flos" Fiore, l’aretina Veronica Paoli (accompagnata dal chitarrista Stefano Mura), Cristian Noro, che arriva dalla provicnia di Frosinone, la torinese Francesca Defraia, la russa Mariia Shepeleva e l’apuano Federico Giorgieri, mentre i ballerini in gara sono il duo composto dalle pisane Rachele Lemmi e Bianca Anastasia, l’altra pisana Giulia Mattolini, Aurora Buonanno di Monsummano Terme e la livornese Alyssa Lombardi.