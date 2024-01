Una media di 6.776 di spettatori a partita

Una media di 6776 spettatori fino a questo momento ha segnato la stagione sportiva 2023-24 del Pisa Sporting Club in Serie B all’Arena Garibaldi. L’ultimo dato risale a Pisa-Ascoli dello scorso 23 dicembre, con 6705 spettatori presenti, in piena media. Il Picco è ancora risalente a inizio anno, con gli 8030 spettatori di Pisa-Parma e i 7663 di Pisa-Bari, entrambe le gare svoltesi a settembre. Finora l’afflusso minimo è ancora bloccato ai 6234 presenti di Pisa-Cittadella, ma nel corso della stagione hanno influito non solo i problemi alla gradinata, ma anche i prezzi troppo alti allo stadio, a fronte dei 5007 abbonati. dello stadio pisano.