Una luce contro la poliomielite: la Torre si illumina nella Giornata mondiale

Pisa, 22 ottobre 2024 – La poliomielite, o polio, è una malattia che provoca paralisi e può essere fatale, che tuttora minaccia i bambini di alcune parti del mondo. La polio può essere prevenuta mediante vaccini ma non è curabile. Però contrariamente alla maggior parte delle malattie, la polio può essere eradicata.

Così da oltre trent’anni il Rotary International, insieme ad alcuni partner, si è posto alla testa dello sforzo per eradicare la polio in tutto il mondo. Il programma PolioPlus rappresenta la prima iniziativa volta all’eradicazione globale della polio, vaccinando bambini su larghissima scala. Come partner principale della Global Polio Eradication Initiative (GPEI), il Rotary si concentra sulla promozione, la raccolta fondi, il reclutamento di volontari e la sensibilizzazione del pubblico.

Un impegno ed uno sforzo che nel corso di questi tre decenni ha fatto sì che i soci del Rotary hanno contribuito con oltre 2,1 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato, per proteggere oltre 2,5 miliardi di bambini, in 122 Paesi, da questa malattia paralizzante. E anche a Pisa i Rotary Club Pisa, Galilei, Pacinotti, Fibonacci San Giuliano Terme e Cascina-Monti Pisani si sono impegnati in prima linea nel promuovere azioni a sostegno del progetto PolioPlus.

In occasione della giornata del 24 ottobre i cinque Rotary Club dell’Area Tirrenica Due hanno organizzato delle iniziative mirate, iniziate nella mattina di lunedì 21 ottobre con una conferenza stampa nella sala delle Baleari del Comune di Pisa, a cui era presente anche il sindaco della città Michele Conti, per illustrare proprio il progetto PolioPlus e rinnovare l’importanza della vaccinazione visto il riemergere di focolai della malattia in alcune aree del mondo. Il programma culminerà la sera con l’illuminazione della Torre di Pisa con il logo della PolioPlus.

Inoltre in tutte le farmacie della città di Pisa, in collaborazione con Federfarma, sono state affisse delle locandine specifiche per promuovere il programma di eradicazione e invitare i cittadini a effettuare delle donazioni di denaro.

"Un impegno - hanno sottolineato i presidenti dei cinque club Vito Cela (RC Pisa), Elena Pepe (Rc Galilei), Francesco Durante (RC Pacinotti), Salvatore Cacciatore (RC Fibonacci San Giuliano Terme) e Fabio Bonomo (RC Cascina-Monti Pisani) - che abbiamo voluto condividere tutti insieme proprio per raggiungere una platea più vasta di cittadini. Anche per sensibilizzare sul riaffacciarsi della malattia in aree geografiche a noi vicine. Afghanistan e Pakistan presentano ancora condizioni e difficoltà particolari, con insicurezza politica, alta mobilità delle popolazioni, terreno impervio e, in alcuni casi, rifiuto di vaccini e disinformazione. Con sufficienti risorse, l’impegno dei governi nazionali, e le innovazioni che migliorano le possibilità di accesso alle aree più remote, siamo ottimisti sulle nostre possibilità di eliminare la polio".