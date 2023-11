Una granata di guerra spunta dentro la soffitta. Artificieri al lavoro

Una scoperta che deve aver fatto venire i brividi alla proprietaria della cosa che si trova nel quartiere di Porta a Lucca. Ma cos’è successo? mettendo in ordine la soffitta ha trovato un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale. E’ successo nella giornata di giovedì quando la signora, una volta fatta la scoperta, ha immediatissime chiamato la Sala operativa della Questura di Pisa. Immediatamente si è recata sul posto una pattuglia della Squadra Volanti: la proprietaria dell’appartamento ha riferito agli agenti che ripulendo la soffitta, aveva trovato, avvolta nella ovatta, una granata risalente presumibilmente al secondo conflitto mondiale. Dopo il ritrovamento del residuato bellico è stata attuata la procedura prevista in queste circostanze così come prevedono le procedure. L’ ordigno è stato messo in sicurezza, la soffitta chiusa a chiave fino all’ intervento degli artificieri, che faranno brillare la granata in un luogo attrezzato e sicuro dove vengono portati i residuati che di volta in volta, nel tempo, anche a distanza di ottant’anni continuano a riemergere.