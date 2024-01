Una festa da volontari. Al servizio degli altri in piazza e in strada per fare del bene

E poi c’è la notte di chi – per permettere una festa in sicurezza e garantire la serenità – lavora gratuitamente per gli altri. E’ il capodanno dei tanti volontari delle nostre meravigliose associazioni del nostro territorio. Sono i soccorritori che hanno coperto le ore più critiche correndo da una parte all’altra della città: per fortuna non ci sono stati episodi particolari se non interventi per il troppo alcol e le abbuffate.

Il capodanno dei volontari è una sorta di "festa" parallela: dove alla gioia di trovarsi nel clou, si accompagna il pensiero di farsi sempre trovare pronti quando e dove c’è bisogno. Un Capodanno quindi dal "sapore" davvero diverso dagli altri e che – dopo la pandemia – trae un significato ancora più forte.