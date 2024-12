Una città sempre al fianco: "Con questa tifoseria è dura per ogni avversario"

La forza del Pisa è sempre stata il collettivo. Tramoni può rappresentare l’immagine, ma senza ogni minimo ingranaggio la macchina perfetta non funziona. Forza motrice sono gli esterni, come dimostrato nella partita col Sassuolo. Un assist per Angori, titolare a sinistra, che in conferenza stampa ha dichiarato: "La nostra consapevolezza è tanta. Il Sassuolo è la squadra favorita per il campionato, hanno tanta qualità, lo sapevamo dall’inizio. Abbiamo fatto una grande partita sin da subito. Come al solito, abbiamo fatto male agli avversari sulle ripartenze". Grande gioia, per una partita... "Perfetta! Come quella di Bari, come tante altre. Qualche intoppo nel nostro percorso, come Modena, fa parte del percorso della squadra. Il campionato è molto difficile, se non puoi vincere non devi perdere. Ogni punto fa la differenza. A Modena avremmo dovuto pareggiare, sarebbe stato più corretto. Come a Carrara. Lasciamo invece stare la Juve Stabia, l’unica partita che abbiamo sbagliato".

Il terzino è stato critico sull’avvio: " La partita era importante, c’era un po’ di tensione, è normale. Loro hanno iniziato a palleggiare e ci hanno schiacciato, siamo usciti fuori dopo dieci minuti un quarto d’ora e abbiamo fatto la nostra partita, siamo andati sul 2-0 meritatamente". E in generale, sulla prestazione: "È stata una vittoria meritata, poi ognuno la pensa a modo suo. Il mio pensiero è che abbiamo meritato. Erano avversari forti, li abbiamo messi in difficoltà. In questa partita siamo stati più bravi di loro". Dalla sinistra alla destra, ha preso parola anche Touré: "In casa nostra, con questa atmosfera, questi tifosi, è molto difficile vincere contro noi". Più pragmatico, e divertente, il tedesco nelle risposte. Tanta la concentrazione sulla partita, oltre che la sua solita euforia, contagiosa, al punto di essersi dimenticato che il suo gol (il secondo in campionato) è arrivato in concomitanza con la premiazione per la sua centesima partita in nerazzurro: "Me l’ero scordato! È vero!" risponde ridendo, quando gli viene ricordato in sala stampa: "Ancora più bello, un bel regalo per me, per i tifosi penso anche! Spero di continuare così".

Quindi, tra la gioia per la vittoria e la testa verso la sfida di domenica con la Sampdoria: "A volte le cose vanno male, ma alla base quest’anno facciamo molto bene. Anche col Sassuolo abbiamo fatto molto bene, il Sassuolo è una squadra fortissima, ma non è facile contro di noi. Dobbiamo rimanere concentrati e dare tutto per l’ultima partita di quest’anno".

Lorenzo Vero