"Una certificazione internazionale di qualità per il turismo"

Pisa ambisca a diventare una destinazione turistica di eccellenza nazionale. Non solo a parole, ma nei fatti. E’ la proposta di Forza Italia, che con il suo segretario provinciale Lorenzo Paladini, lancia "un ambizioso progetto per ottenere la Certificazione Iso 11778, il nuovo standard internazionale che valuta la qualità complessiva delle destinazioni turistiche, un autentico Sigillo di qualità turistica garantita che eleva la città a destinazione di eccellenza nazionale". Per farlo secondo il segretario azzurro occorre però "trasformare radicalmente l’approccio turistico, coinvolgendo istituzioni, imprese, università, associazioni e cittadini in un percorso innovativo di sviluppo territoriale". Insomma, mettere in campo uno sforzo sinergico da parte delle varie componenti cittadini per raggiungere un obiettivo comune. "Vogliamo costruire - osserva Paladini -un nuovo modello di turismo non più basato solo sui numeri, ma sulla qualità diffusa, servizi impeccabili e accoglienza organizzata".

La certificazione è il nuovo standard internazionale progettato per misurare la qualità delle destinazioni turistiche in base a ben 53 criteri dettagliati, suddivisi in sette macro aree principali: attrattività, accessibilità, salute, ricettività e intrattenimento, servizi turistici, tecnologia e connettività ambiente e sostenibilità. Altri aspetti cruciali, sottolinea Forza Italia, sui quali si gioca la partita sono "l’attrattività culturale, ma anche la sostenibilità ambientale, la sicurezza urbana e turistica".

L’obiettivo, conclude Paladini, "è quello di posizionare Pisa come riferimento nazionale del turismo culturale, trasformando l’attrattività in un’esperienza completa e di valore: questo progetto rappresenta un investimento strategico che genera fiducia, reputazione e benefici per l’intera comunità".