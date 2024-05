Una cena per i senza tetto. Menù di pesce con lo chef

Sapori d’autore e solidarietà. E’ in programma domenica sera alle 21 la cena di primavera per gli ospiti del Progetto Homeless e dell’asilo notturno di via Conte Fazio. Ad organizzarla è l’Associazione San Tommaso in Ponte, in collaborazione con Anita Osteria di Federico Benacquista. Il menu sarà a base di pesce: sformatino con crema calda di patate, farro di verdure croccanti, crostino con mousse di mare, frittura di calamari e gamberi, patate al forno. Il gelato – anche questo di qualità – sarà invece offerto dalla pluripremiata Gelateria De’ Coltelli di Gianfranco Cutelli. A tavola si siederanno insieme gli utenti della struttura e i volontari dell’associazione per trascorre assieme una piacevole serata tra chiacchere e buon cibo. L’associazione si è già messa in moto in altre occasioni e sempre a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Dal cenone di fine anno (a partire dal 2020) all’esperienza del pranzo "Aspettando Natale" del dicembre 2023.

Adesso, grazie alla sintonia e collaborazione con gli operatori del Progetto Homeless promosso dalle cooperative sociali il Simbolo, Arnera, Alzaia e dalla Società della Salute, l’appuntamento è con la Cena di Primavera negli spazi dell’asilo notturno che ogni sera accoglie persone che vivono momenti di difficoltà più o meno temporanea. "Il nostro impegno e desiderio – spiega l’associazione – è quello di portare una goccia in un mare che quotidianamente soltanto grazie ad una rete di solidarietà riesce a dare servizi di assistenza continuativi".

Tra le attività in corso, anche la raccolta dei limoni (ma anche altri agrumi) nei giardini privati pisani. I frutti saranno trasformati in gustosi gelati o in granita dalla maestria dei gelatieri De’ Coltelli e Rufus, ulteriore iniziativa per sostenere l’associazione San Tommaso in Ponte il cui obiettivo dichiarato è dare risposta alle "nuove povertà": economica, educativa e culturale, alle nuove forme di emarginazione e marginalizzazione, nuove e diffuse fragilità. Per aderire a questo progetto di solidarietà è possibile inviare un messaggio WhatsApp ai numeri 3485412969 oppure 3498100204.