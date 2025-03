"Un uomo ha avvicinato mia figlia"

Il racconto sui social e i tanti commenti. Il caso spiegato sulla pagina facebook "Sei di Pisa se" è quello di un uomo che si è avvicinato a una bambina mai vista prima, chiamandola poi per nome. Un uomo - commentano alcuni utenti – già conosciuto, che avrebbe problemi di memoria ma sarebbe innocuo. La signora, contattata poi da "La Nazione" ha spiegato di non aver mai visto prima il signore e di non conoscere la sua storia, ma di aver segnalato alla vigilanza interna. "Vorrei segnalare un episodio che mi è accaduto ieri sera (mercoledì per chi legge) al Centro dei Borghi a Navacchio: intorno alle 18:30 mi sono recata" in un negozio di scarpe "con mia figlia di 6 anni per acquistare un paio di scarpe. Dopo aver pagato ci siamo fermate sui divanetti che si trovano difronte al negozio". "A quel punto si avvicina un uomo, brizzolato, sulla 60ina, ben vestito con cappotto blu, totalmente a me sconosciuto, mai visto prima, che inizia a fare complimenti a mia figlia, chiedendo quanti anni avesse, dicendole che era una bella bimba fino a quando l’ha salutata chiamandola per nome. A quel punto mi si è gelato il sangue e ho chiesto al signore come facesse a sapere il nome di mia figlia. Lui mi ha risposto che l’aveva sentito all’interno del negozio dove abbiamo acquistato le scarpe, quindi evidentemente ci ha seguite all’interno del punto vendita". "Sono andata subito dalla guarda che prestava la vigilanza – aggiunge la signora – in quel momento e mi è stato risposto che non è la prima volta che questo tizio fa degli apprezzamenti a donne ma soprattutto a bambini e minori e che è stato segnalato alle forze dell’ordine. Vorrei invitare tutti a prestare attenzione".