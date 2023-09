Un secolo di Liceo Ulisse Dini. Chiamati a raccolta tutti gli alunni

Il liceo Ulisse Dini spegne 100 candeline e chiama a raccolta tutti i pisani, in primis gli ex alunni, per raccontare la scuola ieri, oggi e (anche) domani. Celebrazioni che iniziano questa mattina e dureranno per tutto l’anno scolastico. Il primo appuntamento è previsto alle 12 nell’aula magna del liceo, alla presenza delle autorità del Comune di Pisa e della Provincia. Era Il 1° ottobre 1923 quando, a seguito della Riforma Gentile, nacquero in Italia i Licei Scientifici. Sebbene ancora non fosse stata costruita l’attuale sede di via Benedetto Croce 36, presero avvio le attività didattiche anche al liceo Dini di Pisa. Un istituto che ha formato generazioni e anche importanti personalità sia nel panorama nazionale che in quello internazionale, diventando uno dei licei più famosi e prestigiosi non solo di Pisa e della Toscana, ma di tutto il territorio nazionale.

"La nostra scuola – queste le parole della nuova dirigente, professoressa Alessandra Marrata – propone un’offerta formativa stimolante, rispondente alle esigenze degli studenti e tesa ad aiutarli a valorizzare al meglio le loro potenzialità, mettendoli sempre al centro nella costruzione dei loro saperi. La scuola oggi deve porsi in un’ottica proattiva, aiutando i giovani a sviluppare oggi le competenze che saranno chiamati a spendere domani, in un mondo in continuo cambiamento dove nel presente non sono ancora note quelle che saranno le professioni del domani. Negli ultimi anni abbiamo visto, a causa dell’emergenza pandemica, scuole senza studenti e aule vuote, sono mancate la vitalità e lo spirito d’iniziativa dei giovani; solo durante lo scorso anno scolastico gli studenti hanno potuto riconquistare gradualmente le loro classi, le biblioteche, i laboratori e gli spazi all’aperto".

È in questo contesto che le celebrazioni del centenario possono rappresentare l’opportunità per tutta la scuola "di riappropriarsi dei propri spazi non solo in orario mattutino, ma anche pomeridiano; esse, infatti, non si limiteranno al 1 ottobre, giorno in cui, cento anni fa, nacque il liceo scientifico, ma si svilupperanno nel corso dell’intero anno scolastico". L’idea è quella di costruire diverse giornate tematiche che vedranno gli studenti come protagonisti, con l’obiettivo di raccontare il "Dini" del passato, del presente e del futuro: tutta la cittadinanza è chiamata a dare il proprio contributo con testimonianze significative, secondo modalità che saranno indicate nelle prossime settimane sul sito dell’Istituto https:www.liceodini.it