Un presidio sociale nel quartiere difficile. Il Centro San Marco: "apre le porte a tutti"

Nonni e bambini, mamme e giovani insieme. Domani piccola anteprima del Centro San Marco del quartiere Fiorentina, molto cambiato. L’open day sarà nella sala convegni della Stazione Leopolda alle 16.30. Tanti i servizi suddivisi nello spazio per bimbi e giovani e in quello per gli adulti. Il primo offre supporto scolastico, doposcuola: martedì e venerdì elementari (16.30-18) sede centro di via Cattaneo 22 e giovedì 15-17 al circolo Balalaika 15-17.30 via Montanelli 125 e mercoledì-giovedì medie (15-17.30) via Cattaneo. Tra le nuove attività, laboratorio di argilla con Antonella 2-4 volte al mese e teatrale il giovedì 17-18,30 e 18.30-20 al Canovaccio, iscrizioni sanmarcoscuola@gmail.com. Per i più grandi, sportello di ascolto giuridico, psicologico, sociale (merc. 18-19 su appuntamento), giornate solidali informative (sala letture con Antonietta D’Angelo un lunedì al mese). Ci sono poi il gruppo di prossimità, la chat whatsapp per "condividere informazioni e notizie per Porta Fiorentina, San Martino e San Marco San Giusto", e il gruppo seniores, con la coach Ilaria (mart e gio 16-17). Visite di socializzazione una volta al mese (sabato). Da quest’anno, la stanza dei nonni (lun 15-18 burraco, uncinetto e bricolage), la stanzina dello scambio solidale (di abiti tra mamme mar, merc e ven 17-18), la biblioteca sociale mercoledì 15-17.30 e sabato per i bambini. I servizi sono gratuiti con una piccola "compartecipazione alle spese assicurative e per i consumi", Iscrizioni ascoltosanmarco@gmail.com. "Un nuovo anno insieme", spiega la responsabile del centro Paola Viegi. "Il nostro motto da 15 anni. Ed ogni anno un tassello in più per venire incontro a famiglie e persone che sempre più numerose si approcciano a questa piccola realtà del quartiere del Portone e limitrofi". "Tante le novità nate dopo ascolto e condivisione. Attività improntate sull’aiuto solidale, la socialità e la condivisione, offerte grazie ai contributi di Fondazione Pisa, Sds Pisana, Comune di Pisa e Associazione Domenico Marco Verdigi. E con la collaborazione di ic Fucini, e ic Galilei, Parrocchia, Caritas, Scouts Agesci, Balalaika Aps, ABC Sport, Centro Linguistico Alif, Compagnia Teatrale il Canovaccio e Joes Company produzioni teatrali".

