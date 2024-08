Un popolo di lettori. Pisani amanti dei libri. Quarto posto in Italia. Lo certifica Amazon

Giusto per offrire un ordine di grandezza e capire di cosa stiamo parlando: 59.350 prestiti in corso e oltre 400 libri ceduti temporaneamente soltanto nella giornata di ieri (dato aggiornato alle ore 16). Ecco alcuni degli incredibili numeri di "Bibliolandia", realtà che conta 79.635 persone iscritte e 58 biblioteche in rete nella provincia di Pisa. Tutto questo per dire che cosa? Che forse sorprende, ma fino ad un certo punto, scoprire nei pisani un popolo di fieri lettori.

Lo certifica, per il secondo anno consecutivo, persino il colosso americano Amazon. Ogni anno, in agosto, la multinazionale redige una classifica delle città con il maggior numero di lettori. Ebbene Pisa, per la seconda volta, si piazza al quarto posto nazionale. Purtroppo la classifica di Amazon non argomenta con numeri la graduatoria né fornisce ulteriori dati. Tuttavia, partendo dal presupposto che Milano occupa la prima piazza, è possibile ritenere che nel rapporto fra libri venduti e numero di abitanti, Pisa possa stabilirsi serenamente sul podio. Ad ogni modo la classifica di Amazon si articola secondo quest’ordine: Milano, Pavia, Siena, Pisa, Padova, Bologna, Cagliari, Roma, Firenze e Trieste.

Ma quali sono stati i generi letterari più amati quest’anno? E’ sempre Amazon a rispondere. La narrativa di genere è saldamente al primo posto. In particolare, gli italiani non hanno proprio saputo resistere al richiamo dei grandi personaggi del passato: la narrativa storica, infatti, ha spopolato. E se c’è chi ha fatto la storia, c’è anche chi le storie le scrive. Ancora meglio se fanno paura e stimolano l’intelletto: i romanzi gialli e thriller, infatti, sono tra i preferiti, seguiti da quelli rosa, assolutamente immancabili per i più sentimentali. Tra i generi letterari più letti, infine, anche testi di formazione e consultazione.

E i pisani che cosa leggono? E’ ancora una volta Bibliolandia ad andarci in soccorso. I cinque libri più prenotati a Pisa e provincia in questo momento sono: "L’età fragile" di Donatella Di Pietrantonio seguita "Cuore nero" di Silvia Avallone. Al terzo posto "Pioggia" di Maurizio De Giovanni. Appena sotto il podio "Domani domani" di Francesca Giannone e "Chi dice e chi tace" di Chiara Valerio.