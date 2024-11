Un plotone di 34 poliziotti. Rinforzi a Pisa e provincia: "Territorio più presidiato"

di Gabriele Masiero

PISA

Sono attesi per la prima decade di dicembre i nuovi 15 poliziotti della questura, parte dei 34 assegnati dal dipartimento della pubblica sicurezza alle diverse articolazioni della polizia presenti nella nostra provincia. Altri 15 (tre con il grado di ispettore e 12 agenti) andranno alla polizia ferroviaria e quattro poliziotti rafforzeranno l’organico della polizia di frontiera in servizio all’aeroporto. L’arrivo dei rinforzi, annunciata nei giorni scorsi dal deputato leghista Edoardo Ziello, è stato ufficializzato dal piano delle assegnazioni del dipartimento relative al mese di dicembre ed è stata accolta dai vertici della questura come "un contributo significativo per far fronte alle esigenze del territorio".

Nessun commento ufficiale, in attesa anche del necessario confronto con lo stesso dipartimento per analizzare i numeri relativi agli uffici che hanno più bisogno di rafforzare gli organici. Ma, stando a quanto si apprende, gran parte dei nuovi poliziotti saranno impiegati nel presidio territoriale (anche fornendo personale ai commissariati di Pontedera e Volterra) e dislocati all’ufficio immigrazione per accorciare i tempi di attesa per il rilascio di permessi di soggiorno. L’arrivo di un numero cospicuo di agenti nelle prossime settimane permetterà di allentare la pressione sul personale nella predisposizione dei servizi di prevenzione e vigilanza sia di giorno che di notte nelle nostre città.

Una boccata d’ossigeno da tempo attesa che spinge il deputato Ziello a rivendicare questa assegnazione come un successo politico (anche personale). "Non si vedeva da molti anni – dichiara – grazie al mio personale impegno e al sottosegretario, Nicola Molteni, che ancora una volta ha ascoltato il nostro territorio: è una risposta concreta di fronte a tutti questi fatti di cronaca nera che, purtroppo, hanno riguardato la nostra città e al grido di aiuto di alcuni genitori che si sono visti picchiare i propri figli dalla furia insensata di alcuni macedoni". Ziello promette anche "di dare una spinta alla pratica di finanziamento per la nuova questura su cui mi sono già attivato su richiesta del questore che ringrazio per essere sempre disponibile ad ascoltare le problematiche della cittadinanza".

Ringrazia il governo anche il senatore del Carroccio, Manfredi Potenti 2per questa bella notizia: sono numeri che fanno ben sperare per portare sotto controllo la situazione sicurezza nelle nostre città".

E un esplicito ringraziamento al deputato leghista arriva dal sindacato di polizia Coisp. "Questo incremento di personale – si legge nella nota diramata dal Coisp – che potrà innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza nel territorio è frutto anche di una importante sinergia costruita nel tempo attraverso un dialogo serio e costruttivo sul delicato tema della sicurezza tra il sindacato Coisp e l’onorevole Ziello al quale rivolgiamo il nostro ringraziamento ed apprezzamento per l’ottimo risultato conseguito". Infine il segretario provinciale del sindacato, Simone Carnasciali, chiede "di ottenere la giusta attenzione anche sul prossimo piano di assegnazioni di personale previste nel corso dell’anno nuovo per rafforzare ulteriormente anche le altre specialità presenti nella provincia come la Polizia stradale e la Polizia postale".