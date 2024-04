Un nuovo ’motore’ per l’ambiente. Il nostro bus ideale per la città

Negli ultimi anni l’inquinamento globale ha raggiunto livelli molto alti. Il nostro Pianeta sta soffrendo sempre di più e noi dobbiamo salvarlo! Ma come? La nostra iniziativa consiste nella progettazione di un nuovo modello di autobus che possa essere ecosostenibile ed ecologico. Il nostro autobus prevede l’installazione di pannelli solari esterni che saranno in grado di alimentarlo per svolgere tutte le sue funzioni (messa su strada, aria condizionata, caricamento dei dispositivi elettronici, illuminazione ecc.). Per completare l’esterno, verranno adoperati come materiali, solamente plastica e resina riciclate. Il bus verrà strutturato su due piani per ottenere una maggiore capienza del mezzo. In questo modo, si ridurrebbero le auto in circolazione e come conseguenza, diminuirebbe anche il traffico. Viaggiare sul nostro autobus darebbe vita ad un luogo in cui le persone potrebbero socializzare tra loro in maniera serena e comporterebbe un risparmio dal punto di vista economico nelle famiglie. Prevediamo anche la creazione di una app, aggiornata rispetto a quella già esistente, che permetterebbe di pagare e convalidare i biglietti in maniera telematica. Si ridurrebbero così i costi e l’inquinamento, dati dalla stampa su carta dei biglietti e sull’errato modo di smaltirli a corsa finita. Solo le persone più anziane, o coloro che non hanno la possibilità di adoperare un dispositivo mobile, potranno utilizzare dei biglietti cartacei ma realizzati con carta riciclata. All’interno dell’autobus ci sarà un ChargePoint, ovvero un pannello con tante piccole stazioni di ricarica tramite prese USB. In alcune di esse, ci saranno cavi già installati con diverse uscite per accontentare la maggior parte dei passeggeri che usufruiranno di questo servizio.

Sono state pensate anche delle postazioni fisse, con alcuni schermi muniti di cuffie, che trasmetteranno dei filmati che presenteranno le attrazioni principali della città, il meteo e le ultime notizie H24. Verranno installati dei tavolini richiudibili sugli schienali dei sedili, utilizzabili all’occorrenza per mangiare o lavorare, nel caso di tratte più lunghe o extraurbane. Inoltre, è prevista l’installazione dei servizi igienici per permettere a tutti di poterne usufruire in caso di necessità. Le pareti interne saranno fonoassorbenti per consentire ai passeggeri di non essere disturbati dai rumori esterni o dal traffico cittadino. Infine, si prevede l’installazione di una linea Wi-Fi interna per garantire l’accesso ad internet in qualsiasi momento. Allora? Che ve ne pare della nostra idea? Questo nostro autobus per il momento non esiste ma ci auguriamo di poterlo vedere presto per le nostre strade ma soprattutto, pieno di passeggeri responsabili e consapevoli della loro buona azione.