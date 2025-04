Un murale per decorare le recinzioni del cantiere di Piazza dei Cavalieri

Il disegno di una studentessa del Liceo artistico Russoli diventa la decorazione dei pannelli di un cantiere. Si intitola "Una Piazza per Tutte e Tutti. Lo spazio pubblico come luogo di inclusione" l’iniziativa che la Scuola Normale e il Liceo artistico Franco Russoli hanno messo in atto per la progettazione e realizzazione di un murale sulle recinzioni poste davanti al "Palazzo della Canonica" in Piazza dei Cavalieri e via Ulisse Dini, edificio interessato a lavori di ristrutturazione e che ospita parte della Biblioteca della Normale.

Tra i 35 elaborati grafici realizzati dagli studenti sono valutati e ad essere scelto è stato il disegno della studentessa Agnese Bigongiali. L’iniziativa è stata patrocinata dalla ditta "Antonio Buono" di Venafro, impresa appaltatrice dei lavori di restauro della Canonica. Alla cerimonia di premiazione degli elaborati, che si è svolta ieri mattina nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana alla presenza del Direttore della Normale Luigi Ambrosio, hanno partecipato gli studenti del Russoli, Flavio Fergonzi, la Preside Gaetana Zobel, Maria Caterina Conti dell’Ufficio scolastico della Toscana, gli assessori del Comune di Pisa Riccardo Buscemi e Frida Scarpa, e Antonio Buono e Carlo Cretara della ditta "Buono".

"L’idea alla base del progetto, era quella di scrivere una pagina nuova sulla presenza di un cantiere in un contesto urbano, all’interno di un importante centro storico, non incentrata esclusivamente sul racconto del disagio subito dai cittadini o sugli intralci causati dallo svolgimento delle attività quotidiane, quanto piuttosto, sull’opportunità di trasformare un fastidio in occasione per includere e rendere partecipe la cittadinanza di una nuova esperienza di aggregazione" hanno spiegato gli organizzatori.