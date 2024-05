Un mese sulle.... Mura. Passeggiate con sorpresa

Le Mura di Pisa saranno le protagoniste del Giugno Pisano, con una serie di eventi speciali. Per l’occasione saranno aperte infatti tutti i giorni dalle 10 alle 20. Per quattro venerdì però, a partire dal 31 maggio e fino al 21 giugno, si svolgerà la visita in notturna "Mura di Pisa Night Experience" con le videoproiezioni con cuffie silent e contenuti originali a cura di Acquario della Memoria. Per le prime due repliche, che ruotano intorno alla festa della Repubblica, edizione war dedicata al passaggio della seconda guerra mondiale in città. Dall’entusiasmo degli inizi durante il fascismo alla liberazione della città passando per il bombardamento del 31 agosto 1943, la resistenza, la cattedrale invasa dagli sfollati, l’incendio del Camposanto.

Nelle due successive repliche l’edizione classica dell’evento, un viaggio coinvolgente attraverso i secoli, ricco di fatti ed aneddoti: dal funzionamento ingegnoso delle terme romane ai fasti della Repubblica Marinara, dalla vita di Laura Ruschi alle vicende della fabbrica Marzotto. Partenza alle 21.30 da Torre Piezometrica Porta Pacis e arrivo in piazza dei Miracoli, biglietti a 10 euro. Domenica 2 giugno alle 17 passeggiata meditativa ‘Yoga sulle Mura al tramonto’ con l’insegnante Yoga Simila Laiatici dell’associazione ‘Ananda Guna K9 ASD’. Sabato 8 giugno toccherà a Mura botaniche: con la primavera verso la fine e l’estate in arrivo, le guide dell’orto botanico accompagneranno i visitatori a scoprire le particolarità di fiori ed arbusti che crescono sulla cinta o nelle immediate vicinanze. Partenza alle 10 da Torre Piezometrica, arrivo in piazza dei Miracoli e fine del percorso all’Orto Botanico. Sabato 15 e 22 giugno, nei giorni che precedono e seguono la Luminara, ‘Le Mura e il Giugno Pisano’: visita guidata in quota alla scoperta della storia, dei monumenti cittadini e dell’origine della manifestazioni storiche.

Infine venerdì 28 giugno ripartono gli appuntamenti estivi di Mura di Pisa by night, visita guidata in notturna approfittando delle ore fresche della sera per scoprire panorami inediti della città. I partecipanti riceveranno in dotazione speciali luci ‘a collana’ e saranno accompagnati da una guida in un percorso mozzafiato ricco di storia, tutto a 11 metri di altezza.