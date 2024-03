"Entrare nella Rete dei Comuni sostenibili è un atto di grande responsabilità che apprezziamo immensamente – afferma il presidente dell’associazione Valerio Lucciarini De Vincenzi –. La consegna della targa nel contesto dell’assemblea nazionale è molto significativo e ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al bel successo dell’evento. I sindaci e gli amministratori locali, avvicinandosi alla realtà della Rete, hanno deciso di dare grande rilevanza alla sostenibilità e noi siamo nati proprio per affiancarli nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi ma nell’interesse comune; obiettivi, ormai, prioritari che dovrebbero essere posti al centro di agende nazionali e internazionali. Per cui, complimenti al sindaco Di Maio e alla sua giunta".