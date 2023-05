"Un alibi per due", uno show tra musica e parole

"Un alibi per due" è uno spettacolo anomalo con cui i due, uno l’avvocato-scrittore Fabrizio Bartelloni armato delle parole del suo ultimo libro – "Alibi – zibaldone di fughe, scuse e autoassoluzioni" – e l’altro, il cantautore Francesco Bottai, armato di chitarra, indagheranno sulla dialettica tra musica e narrativa. Il tutto alla Mai.Social.Maison dell’avvocato Michele Di Gregorio domani alle 18,15.

Dunque, musica e narrativa. In che modo l’una ispira l’altra? Intorno a questo interrogativo si svilupperà una sorta di ‘duello’, arbitrato da Marina Caterina Magnani e arricchito dalle letture di Giuliano Domenichelli Giorgi, con cui i due s’avventureranno a raccontare, suonare e cantare. "Esatto – conferma Bartelloni -, l’intento è proprio quello di andare al di là della consueta formula della presentazione di un nuovo libro, usandola come una sorta di pretesto per approfondire il tema delle suggestioni e delle interferenze che accompagnano il percorso creativo. Sfruttando la sintonia e le precedenti esperienze d’intrattenimento condivise con Francesco ci soffermeremo così sulle contaminazioni tra prosa e canzone; sui legami, a volte chiari e manifesti, altre più sotterranei e nascosti, che legano narrativa e musica". Legami resi evidenti, nell’opera di Bartelloni, già dai titoli dei racconti, tutti corrispondenti a titoli o versi di canzoni di celebri cantautori, ma anche e forse soprattutto dalle sei ballate che si susseguono nella parte centrale del volume e che fanno da canale di passaggio tra una prima parte più divertita ed estro-versa e una seconda più riflessiva ed intimista.