Ultimi posti per i centri estivi alle piagge al centro Sms

Pisa, 8 giugno 2023 - Tutto è pronto per i nuovi Summer Camp in programma dal 12 giugno al 28 luglio al Centro SMS Viale delle Piagge a Pisa. Le associazioni Le Piagge Convivio e Radio Il Falco Club, in stretta collaborazione con due sodalizi storici quali I Cavalieri ed Arcadia, organizzano i centri estivi per bambini dai 5 ai 12 anni. Ogni settimana da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00 uno staff di animatori qualificato accoglierà i partecipanti. Piccoli gruppi formati da 8/10 bambini omogenei per età saranno seguiti da un animatore dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Chi desidera potrà rimanere ed usufruire di un pranzo caldo (convenzione con Ristorante Alpaca) e proseguire nelle attività pomeridiane di giochi e sport. Sono previste tematiche diverse ogni settimana che vanno dalla scoperta dei parchi della città, al fantastico mondo delle api, alle invenzioni ed esperimenti galileiani. Dai saperi scientifici alla conoscenza della lingua inglese in maniera pratica e divertente, Un corso di 15 ore settimanale tenuto da insegnanti madrelingua inglese e bilingue per stimolare i bambini al dialogo ed alla comprensione della lingua anglosassone. Le iscrizioni sono ancora aperte, basta scaricare e compilare il modulo allegato sul sito www.icavalieri.org oppure presentarsi lunedì-mercoledì -venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00 in Largo Esperanto 1 a Pisa. E' possibile incontrare gli animatori e visitare l'accogliente struttura del Centro Sms. Viale delle Piagge ogni sabato mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30. Per ulteriori informazioni contattare Laura (I Cavalieri) 338 1755360 o Renata (Arcadia) 349 3888809 oppure scrivere email a [email protected]