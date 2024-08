Ultima chance per la finale. A Eliopoli Notti di talento

Diciotto artisti in gara suddivisi in 12 esibizioni. Sono gli ingredienti principali dell’ultima tornata di eliminatorie di Notti di talento, il talent show prodotto dall’associazione culturale Mediterranea Music (direttore artistico Stefano Bini e direttore di produzione Michele Ammannati), di cui La Nazione è media partner esclusivo. Cantanti e ballerini, stasera alle 22 sul palco di Eliopoli a Calambrone, cercheranno di staccare gli ultimi due pass diretti per la finale di Marina di Pisa, in programma il 20 agosto sul grande palco di Marenia, quando a presiedere lagiuria arriverà Luca Pitteri, a lungo insegnante di canto nella scuola di Amici e ora collaboratore di importanti trasmissioni diraie Mediaset. A giudicare gli artisti in gara stasera la giuria composta da Luca Demar, speaker di Radio Incontro, dalla cantante Debrah, che nel suo curriculum vanta collaborazioni con Andrea Bocelli, dalla stylist Denise Denegri e dalla coreografa Ilaria Moretti.

Per il canto si sfideranno Marta Carnelos, Silvia Bindi, Cecilia Morlè, Josephine Sigilli, Jasmine Mazzocchini, Alain Mini e Virginia Papini, mentre per la danza spazio alla crew di ballo latino americano Funny Ladies, al duo Rachele Lemmi e Anastasia Bianca, e agli assoli di Alyssa Lombardi, Lavinia Giusti e Giulia Mattolini. La serata sarà condotta come sempre da Leonardo Ghelarducci e Ilaria Belli.

A eliminatorie concluse (sono state cinque le puntate del contest andate in scena a Eliopoli) si conosceranno anche gli artisti che verranno ripescati e che si aggiungeranno ai dieci finalisti vincitori di tappa. Complessivamente a Notti di talento hanno partecipato gratuitamente oltre sessanta giovani artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero che hanno il sogno di trasformare la loro passione in una vera e propria professione.

E Notti di Talento serve proprio a questo. Oltre al vincitore assoluto sono in palio premi speciali anche per i vincitori di categoria nel canto e nella danza: l’etichetta Tnp regalerà al miglior cantante la possibilità di realizzare un brano inedito professionale, distribuito negli store digitali, accompagnato da un videoclip del videomaker Roberto Gabriele; per i ballerini c’è una borsa di studio del valore del 50% alla prestigiosa accademia Tauriadance, diretta da Rocco Greco e che vede tra i maestri Francesco Italiani, il quale dopo avere valutato l’esibizione vincitrice indirizzerà i vincitori verso il percorso professionale più appropriato. Notti di Talento è un contest interamente gratuito per artisti e pubblico grazie al sostegno di Tecnocasa, Tecnocasa per le imprese, centro estetico The Mirror di Pisa, Seven Stars, Service Marine, Villa Rondini, Poggianti, Masoni, Acque, British School, Farmacie Comunali, Carpensalda e Overmarine.