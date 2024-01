Ubriaco su un motorino. Valori da coma etilico

Guida in stato di ebbrezza per un tasso alcolemico rilevato elevatissimo. I carabinieri hanno denunciato una persona. Il controllo è stato fatto nel cenro storico di Pisa dove i militari della sezione radiomobile, hanno notato un conducente alla guida di un motorino che zigzagava a bordo del mezzo. Insospettiti dalla condotta del soggetto, i carabinieri hanno proceduto a sottoporlo a esame per stabilire il suo tasso alcolemico. L’esito del test ha rivelato che il conducente del mezzo aveva un tasso di alcool nel corpo di poco superiore a 4 g/l, normalmente un valore considerato da coma etilico. Il soggetto – espletatte le formalità di rito e di legge – è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria, la patente ritirata e il motorino sottoposto a sequestro.