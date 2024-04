Ubriaco in sella a una bicicletta a Pisa: denunciato

PISA - 9 aprile 2024 - Un tasso alcolemico 5 volte superiore ai limiti di legge, praticamente un coma etilico. Questa era condizione nella quale i carabinieri della Compagnia di Pisa hanno trovato una persona, nella serata di ieri, alla guida di una bicicletta. Il fatto è successo nel corso di un servizio di controllo del territorio da parte dei militari, che aveva l'obiettivo di prevenire e reprimere dei reati e accertare delle condotte di guida su strada e che ha portato a denunciare un persone per guida in stato di ebbrezza. Nello specifico, ieri sera a Pisa la Sezione Radiomobile dei carabinieri ha identificato una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica causata dall'ebbrezza alcolica. Il soggetto era alla guida di una bicicletta in modo non conforme alla legge e ha insospettito i militari, che lo hanno subito sottoposto al test dell'etilometro. Non sorprenderà che la persona è risultata positiva con un tasso alcolemico di 2,71 g/l, ben oltre 5 volte il limite consentito dalla normativa. Per questo è subito scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Infine, sempre i militari della Sezione Radiomobile, a Pisa, durante i controlli nella zona circostante il centro città hanno denunciato un soggetto che dopo alcune verifiche, è risultato gravato dal divieto di ritorno nel Comune di Pisa.