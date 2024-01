Ubriaco crea scompiglio in casa. Calci e pugni contro i poliziotti. Arrestato e portato a processo

Ubriaco aggredisce i poliziotti con calci e pugni. E poi, quando una volta ammanettato, è stato fatto salire sull’auto di servizio l’ uomo – un 50enne originario della Sicialia – ha colpito un poliziotto con un calcio nello stomaco: non pago, ha scalciato violentemente contro il finestrino e il deflettore dello sportello posteriore destro rompendolo. E’ la notte movimentata di San Giuliano Terme in un’abitazione privata: l’uomo al telefono ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine spiegando che il compagno della figlia, in stato di alterazione non voleva assolutamente uscire di casa, creando scompiglio. Tant’è che poi, alla fine, ha scaraventato la sua furia contro gli agenti. Il 50enne è statoaerrestato per minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e per danneggiamento ai beni dello Stato. Avvisato il magistrato di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura e ieri è stato portato al processo; il giudice ha convalidato l’arresto e sottoposto l’ uomo alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla famiglia della sua partner.

Nelle ultime ore la polizia di Pisa ha ha effettuato serrati controlli nei quartieri a ridosso della stazione, considerati un hotspot dal punto di vista della pubblica sicurezza. In particolare in via Mascagni è stato identificato e tratto in arresto un 23enne cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale, che alla vista dei poliziotti ha cercato di allontanarsi cambiando direzione. Bloccato e portato in questura è emerso che il giovane era ricercato perché a suo carico pendeva un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Lucca dovendo egli espiare la condanna ad un anno di reclusione.

Sempre nell’ambito di questi controlli in città i poliziotti hanno denunciato un 50enne originario di Caserta, residente a Carrara, inottemperante al divieto di ritorno nel comune di Pisa emesso nei suoi confronti dal Questore per la durata di tre anni a causa dei suoi plurimi precedenti di polizia, per fatti commessi nella zona della stazione. L’ uomo è stato denunciato e invitato a rientrare nel luogo di residenza. Analoga denuncia nei confronti di un 41enne di origini lombarde, con svariati precedenti per reati contro il patrimonio e per questa ragione, ad inizio gennaio era stato sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno a Pisa per tre anni: i poliziotti lo hanno trovato in giro di sera in via Cattaneo.