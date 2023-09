Tutto pronto per Teatro Opera Tour Visite guidate tra musica e storia

Pisa

“Piano, pianissimo … venite qua!” è tra le arie più popolari del Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossin e un invito a Teatro su cui la Fondazione Teatro di Pisa impernia gli incontri con il pubblico legati alla Lirica: approfondimenti e presentazioni delle Opere in cartellone, dialoghi con autori di libri a soggetto musicale, omaggi a personaggi e artisti, guide all’ascolto dei capolavori musicali, mostre. Il primo di questi momenti è Teatro Opera Tour, l’originale format che, per la prima volta dopo anni, venerdì 15 e sabato 16 settembre aprirà al pubblico sale e ambienti del Verdi alcuni dei quali, come il Palco o il Sottotetto, raramente disponibili per le visite. Teatro Opera Tour offrirà ai visitatori una inusuale visita del Verdi guidati dalle Opere in cartellone per la Stagione 2023-24. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria (in fondo orari, turni e modalità per prenotarsi).

Dall’arioso ed elegante Foyer con i suoi bianchi stucchi al piano terra fino all’atmosfera romantica e magica del Sottotetto, il pubblico sarà accompagnato di piano in piano sulle note di arie celebri. Narratori esperti di vita teatrale racconteranno aneddoti, storie e curiosità tecniche e inviteranno i visitatori a riconoscere elementi decorativi e particolari di pavimenti, affreschi e ambienti riprodotti nei manifesti delle opere liriche. Con Teatro Opera Tour la Fondazione Teatro di Pisa intende lancia anche la campagna abbonamenti 2023-2024 in corso fino al 7 ottobre, e mostrare in anteprima i manifesti delle Opere realizzati da Imaginarium Studio. Nelle giornate di venerdì 15 e di sabato 16 settembre le visite, della durata di 60 minuti, si articoleranno su tre turni da 25 persone: 18.15, 19.30, 20.45. I visitatori dovranno presentarsi 15 minuti prima dell’inizio del turno scelto.