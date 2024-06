Tutto pronto per Pisa Art Week. Mostre, movida e vernissage

Tutto pronto per la seconda edizione di ‘Pisa art week’, l’evento organizzato dall’associazione Athena con l’obiettivo di rendere l’arte accessibile a tutti, in programma da venerdì a domenica. "Siamo convinti che l’arte sia davvero patrimonio di tutti - spiega Annalisa Sofia Pezzulo, presidente dell’associazione Athena - Pisa ha tutte le carte in regola per proporre manifestazioni di grande richiamo anche in questo settore, intercettando nuovi segmenti di turisti e visitatori". Il principale spazio espositivo sarà agli Arsenali Repubblicani, ad ingresso libero dalle 10 alle 20, dove saranno ospitate le opere di quattro artisti con diverso stile e ispirazione, ma con un punto di riferimento in comune, ossia l’arte classica rielaborata in chiave moderna: Natalya Gudovich, Giovanni Balderi, Avassena, Bruno Salvatore Latella. Durante la tre giorni gli artisti proporranno le loro opere e ne realizzeranno di nuove in estemporanea. ‘Pisa art week’ è realizzata grazie alla collaborazione di Confcommercio Provincia di Pisa, di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - Terre di Pisa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa e con il patrocinio della Regione Toscana. "Questa iniziativa sottolinea ulteriormente l’importanza della nostra città anche nell’ambito della storia dell’arte dall’antichità ad oggi - aggiunge l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - Inoltre mette in luce un altro aspetto e cioè che l’arte è una parte fondamentale del processo di costruzione della conoscenza e della formazione dell’uomo e del cittadino". Un evento rivolto a tutte le età: per questo, durante la tre giorni, sono previsti anche laboratori per bambini, organizzati in collaborazione con la British School di Pisa e che permetteranno ai partecipanti di approcciarsi contemporaneamente a due discipline: l’arte e l’inglese.

"E’ grazie ad appuntamenti come questo - osserva il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - se possiamo sperare di far permanere i visitatori nella nostra provincia e in città". Un evento realizzato grazie alla "sinergia tra alcuni dei principali luoghi d’arte del nostro territorio", precisa Stefano Maestri Accesi, presidente Confcommercio Pisa: sono state coinvolte nell’iniziativa, infatti, anche le realtà museali pisane, in particolare il museo nazionale di San Matteo e Palazzo Reale che offriranno visite gratuite ai visitatori. L’arte, dunque, come veicolo di promozione turistica e di conoscenza. "Del resto, - conclude Pesciatini - non conosciamo solo razionalmente, ma abbiamo anche altri canali, tra cui l’estetica, la poesia, la musica e l’arte che è sempre capace di ‘provocare’ il futuro".

Stefania Tavella