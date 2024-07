Tutti i pisani in gara fino al 10 agosto

Il fitto calendario di impegni da parte dei “pisani“ alle Olimpiadi prosegue. Silvia Terrazzi, impegnata nel canottaggio, è ai ripescaggi nell’Otto femminile. Le gare prenderanno il via domani per sperare di avere un posto al sole alle finali. Venerdì invece è grande attesa per Gabriele Cimini, classe 1994, impegnato nel torneo di spada a squadre. La sua Italia partirà dai quarti di finale e, se andrà fino in fondo, tutta Pisa avrà il fiato in sospeso fino in tarda serata. Fino al 10 di di agosto invece Carlotta Cambi, l’azzurra di San Miniato, è impegnata assieme alla nazionale di volley femminile. Dopo la vittoria per 3-1 contro la Repubblica Dominicana le azzurre dovranno giocare domani con l’Olanda e il 4 agosto con la Turchia.

Grande attesa per Filippo Macchi. Dopo l’argento conquistato nel fioretto individuale il cascineseci riproverà nella gara a squadre con gli azzurri al via direttamente dai quarti di finale. Tutte le gare si svolgeranno il 4 agosto e sarà un’altra serata di passione. Dal 4 al 6 di agosto invece Anna Bongiorni (nella foto) sarà impegnata nel tabellone dei 200 metri. La pisana, che ha sfoggiato anche uno smalto con il logo della Torre di Pisa, in virtù del suo attaccamento alla città, disputerà anche la 4.x100 l’8 agosto. Si prosegue con Vittoria Guazzini. La ciclista nativa di Pontedera è impegnata in ben due discipline. Da un lato l’inseguimento a squadre che si correrà il 6, 7 ed 8 agosto. Dall’altro invece la sua specialità, il Madison, che si terrà il 9 agosto.

La rassegna a cinque cerchi, per i pisani si chiuderà il 10 con l’evento principe, la Maratona. Impegnato in questo grande evento ci sarà Daniele Meucci che correrà senza i favori del pronostico per quella che sarà verosimilmente la sua ultima Olimpiade.

M.B.